El llanto de Casemiro tras la eliminación de Brasil: una pregunta sobre los niños lo quebró en plena entrevista

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. No ocurrió dentro del campo de juego, sino minutos después del partido, cuando Casemiro rompió en llanto durante una entrevista televisiva al escuchar una pregunta sobre los niños brasileños que soñaban con ver a la selección conquistar su sexta Copa del Mundo.

El mediocampista, uno de los referentes y capitanes del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, ya había mostrado su tristeza por la eliminación, pero fue una reflexión de la periodista Fernanda Gentil, de CazéTV, la que terminó por desbordarlo emocionalmente.

"Nosotros y ustedes en unos meses nos olvidamos. Pero la realidad de Brasil es diferente para la mayoría de los niños, ellos no tienen ese tiempo de seis o tres meses para recuperarse. ¿Qué les dices a ellos ahora para que no dejen de creer?", le preguntó la periodista.

Casemiro bajó la cabeza, guardó silencio durante varios segundos e intentó responder, pero las lágrimas le impidieron continuar. Los periodistas presentes lo consolaron mientras el volante trataba de recomponerse en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Más tarde, ya con mayor tranquilidad, el futbolista dejó un mensaje para la afición y especialmente para los más jóvenes, reconociendo el dolor que significa otro Mundial sin título para una generación de brasileños que sigue esperando volver a celebrar. También admitió que el plantel siente que volvió a decepcionar al quedarse en el camino pese a las expectativas con las que había llegado al torneo.

La derrota ante Noruega significó un nuevo golpe para la selección pentacampeona del mundo, que acumula 24 años sin conquistar una Copa del Mundo desde el título logrado en Corea-Japón 2002.

Casemiro cai em prantos após pergunta.



Pô, mas que sacanagem essa pergunta da Fernanda Gentil.



Foi no melhor estilo programa de domingo à tarde feita para fazer qualquer um chorar. pic.twitter.com/uZLRQL5WKZ — Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperolas) July 6, 2026

Además, el equipo de Ancelotti se despidió en octavos de final, un resultado que generó una fuerte autocrítica en Brasil y abrió interrogantes sobre el futuro del proyecto deportivo.

El llanto de Casemiro terminó convirtiéndose en una de las postales más impactantes del Mundial: el reflejo del peso que supone vestir la camiseta de Brasil y de la frustración de otra generación que no pudo devolver la Copa del Mundo a uno de los países más futboleros del planeta.