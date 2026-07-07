Pese a acuerdo casi unánime en Diputados, en el Senado reabren el debate sobre proyecto que baja costo de multas

El Senado estudia un proyecto de ley para disminuir algunas multas de tránsito en rutas nacionales y aplicar un sistema de bonificación progresivo. Esta iniciativa fue aprobada en mayo con votos de todos los partidos en Diputados. Pese a dicho apoyo general, los senadores de la comisión de Transporte y Obras Públicas han planteado sus dudas y aplazaron la semana pasada el tratamiento porque sus integrantes requirieron mayor información a distintos organismos. Y, según supo El País, tampoco se votaría hoy, que se vuelven a reunir.

Pero eso no es todo: en medio de la discusión del miércoles por este proyecto de ley, el senador blanco Rodrigo Blás planteó la necesidad de legislar beneficios para las personas que acumulan deudas por multas de tránsito, lo que no está previsto en la iniciativa que viene de Diputados. Ante esa inquietud, en estos días decidió presentar a la interna de la comisión un proyecto de ley aparte —al que accedió El País— que ahora los legisladores podrán analizar.

La iniciativa original que vino desde la Cámara de Representantes tuvo un apoyo casi unánime (91 en 92) después de varias negociaciones, y tuvo tres autores: los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto).

Ahora, en el Senado, el presidente de la comisión, el senador blanco Sergio Botana, explicó a El País que hay una “voluntad” de la comisión de “darle andamiento rápido” al proyecto de ley “que corrige una mala situación en la que están muchos conductores del país”.

En una línea similar, el senador colorado Tabaré Viera indicó a El País que, teniendo en cuenta el “acuerdo” al que se llegó en la Cámara de Representantes, “todo se encamina” a votarlo sin cambios, más allá de las “observaciones”.

En tanto, el senador frenteamplista Aníbal Pereyra pone en duda que hoy se esté en condiciones de votar porque se desconoce si ya llegó toda la información que pidieron a los distintos organismos. A su entender, se deberían seguir estudiando los distintos aspectos porque, más allá de un “acuerdo en Diputados” que no quieren “vulnerar”, quieren “conversar un poco más”.

Una de las ideas que pone Pereyra sobre la mesa es incluir en este proyecto de ley la eliminación de la obligatoriedad del radar pedagógico en los 100 metros anteriores al punto de fiscalización en las rutas nacionales, medida que existe en la normativa pero que el MTOP aún no aplicó.

Es más, en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas —que se empieza a tratar hoy en la Cámara de Representantes— el gobierno pidió quitar esta obligatoriedad.

Beneficios para deudas por infracciones

El proyecto que votaron los diputados pone un tope a varios tipos de infracciones de tránsito y aplica un sistema progresivo de bonificación según cuándo se pague la multa. En caso de demorar una determinada cantidad de tiempo, se estableció una disminución de ese descuento. Cabe aclarar que no es para todas las multas ya no se incluyen conducir bajo los efectos de alcohol o drogas y excederse el doble o más de la velocidad permitida (Ver aparte).

Pero en esta iniciativa no se plantean cambios o beneficios para quienes acumulan deudas, por lo que Blás planteó la necesidad de impulsar un proyecto que “abarque a los ya multados”.

Esta nueva iniciativa —según su articulado, al que accedió El País— establece un “régimen excepcional de regularización de deudas” previas, que habilitará cancelarlas “abonando el 50% del importe de la multa, quedando extinguido de pleno derecho el saldo restante, así como los recargos, intereses y demás accesorios”. No obstante, excluye a las infracciones por manejar bajo los efectos de alguna droga y en siniestros con “lesiones graves o la muerte de personas”.

Blás explicó a El País que presentó sus inquietudes como un proyecto aparte en un contexto en el que hay un acuerdo interpartidario que viene de Diputados y no quiere que se tranque “más allá de las diferencias” que pueda haber con el contenido. Además, el senador aseguró que hay un “beneplácito” de los legisladores en la comisión de analizar propuestas complementarias.

Ante este escenario, los senadores ahora deberán evaluar qué hacer con dos proyectos de ley.

Del Partido Colorado, Viera aseguró que tendrán que “estudiarlo” antes de dar una opinión.

Por su parte, Pereyra aseguró que la bancada del Frente Amplio aún no profundizó en el análisis.

“La montaña parió un ratón”

En la sesión de la semana pasada, quien pidió primero postergar la votación del proyecto fue el frenteamplista Felipe Carballo. Entendía —según consta en la versión taquigráfica— que no estaba “en condiciones” de dar su “voto afirmativo” y que debía “hacer las consultas correspondientes” en la bancada oficialista.

Hubo legisladores de la oposición como el nacionalista José Luis Falero que estuvieron de acuerdo. El senador dijo que era recomendable no tratar el proyecto “ligeramente sin recibir la visión de las tres partes”, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Congreso de Intendentes y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). A estos organismos se les pidió información.

En tanto, Blás realizó varias críticas al proyecto de ley. El senador blanco indicó que, “sin perjuicio de respetar los acuerdos”, está “totalmente en contra y que la montaña parió un ratón”, en referencia a los cambios que se le hizo al articulado en el tratamiento en Diputados.

“Este es un beneficio de pago; es una norma financiera. Como se paga en plazo, se baja lo que se tiene que pagar. El costo de la multa es lo que sigue siendo realmente desproporcionado por más que en una Rendición de Cuentas se bajó en el gobierno pasado”, dijo el senador.