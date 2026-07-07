Partido Independiente realizará demanda judicial a OSE y pide frenar la construcción de la represa de Casupá

El Partido Independiente (PI) anunció este martes el inicio de una demanda judicial contra OSE por el proyecto Casupá. Desde la colectividad entienden que el proyecto de construcción la represa "continúa avanzando" pese a que aún no han concluido "etapas esenciales del procedimiento legal y ambiental" para la obra.

En un comunicado, el partido cuyo líder es el exministro de Trabajo Pablo Mieres solicita "la intervención de la Justicia" para que se garantice "el cumplimiento de la Constitución, la legislación ambiental y el Estado de Derecho".

Desde el PI cuestionan que OSE ya haya puesto en marcha la licitación para realizar la obra, pese a que el Ministerio de Ambiente "aún no ha resuelto la autorización ambiental previa". En ese sentido, entienden que esto es un "requisito indispensable" para determinar si el proyecto es viable o no.

Por otro lado, la demanda trae a flote que el proyecto ha seguido avanzando "mediante la obtención de financiamiento internacional, la elaboración del proyecto ejecutivo, expropiaciones y el llamado a licitación". En esa línea, argumentan que se han generado varios compromisos tanto administrativos, contractuales como económicos previo a que las etapas previstas por el ordenamiento jurídico se hayan cumplido.

"Esta situación puede exponer al Estado a futuras responsabilidades patrimoniales si el proyecto debiera modificarse como consecuencia de las decisiones que aún deben adoptarse dentro del procedimiento correspondiente", sostiene el partido.

Cartel de la Casa de la Cultura de Casupá, en la zona de la antigua estación de AFE de la localidad de Casupa en el departamento de Florida. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Qué incluye la demanda

La demanda tiene como uno de sus puntos la solicitud de una medida cautelar para que se suspendan las nuevas actuaciones vinculadas al proyecto mientras que la Justicia analiza el caso. "El objetivo es evitar que el Proyecto Casupá continúe consolidándose antes de que exista un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto", indica el comunicado.

El PI subraya que el proyecto Casupá fue clasificado por el Estado como una obra de categoría C. Se trata de la máxima categoría de impacto ambiental que está prevista en la normativa uruguaya y "reservada para emprendimientos con potenciales impactos significativos".

"Precisamente por esa razón, la demanda sostiene que el cumplimiento íntegro del procedimiento de evaluación ambiental constituye una garantía esencial para la protección del ambiente, la transparencia administrativa y el interés público", aseguran.

Las declaraciones de Pablo Mieres y la alternativa del Río de la Plata

En una conferencia de prensa que tuvo lugar este martes, Mieres detalló que la demanda se dará en el marco de la Justicia civil. Para el dirigente, OSE "no está cumpliendo con la normativa constitucional y legislativa".

Además, pese a que reconoció que el Área Metropolitana presenta un problema de abastecimiento de agua potable, la construcción de la represa en Casupá "no es la solución".

Subrayó que "está todo el Río de la Plata disponible" para generar una toma de agua potable" y resolver el tema "con el agregado de que sería una fuente de agua inagotable".

Pablo Mieres en la tercera edición de la Cena Anual del Centro de Estudios para el Desarrollo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Estamos reclamándole al gobierno que frene estas actuaciones, siguen habiendo acciones permanentes para avanzar [en la construcción de la represa] sin tener la autorización ambiental previa que la ley exige para llevar adelante acciones de este tipo",acotó.

Otro de los pedidos que se incluyen en la demanda es que se establezca "una medida cautelar de no seguir avanzando hasta que se resuelvan los temas jurídicos y constitucionales".