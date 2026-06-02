Partido Independiente reclama que Orsi aclare "notorias y reiteradas inconsistencias" sobre compra de camioneta

En una nota que se hizo pública en la mañana de este martes, el Partido Independiente reclama al presidente Yamandú Orsi que, “ante las notorias y retiradas inconsistencias en torno a su situación patrimonial”, explique de forma clara cómo fue que adquirió la camioneta Hyundai Santa Fe (híbrida) de su propiedad.

La Mesa Ejecutiva Nacional del partido liderado por el exministro de Trabajo, Pablo Mieres, “reclama” a Orsi que “despeje, con la mayor celeridad posible, las dudas e inconsistencias que han sido señaladas”.

“Asimismo —agrega la misiva—, que adopte las acciones que correspondan para esclarecer las contradicciones en las que ha incurrido, precisando qué bienes integran su patrimonio personal, cuáles pertenecen a su organización política y cuáles corresponden al Estado”.

El Partido Independiente entiende que dichas “aclaraciones y acciones resultan imprescindibles para brindar tranquilidad a la ciudadanía y al conjunto del sistema político, con independencia de lo que eventualmente pueda dictaminar sobre el asunto la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)”.

Según se supo en la jornada de ayer, el presidente adquirió la camioneta Hyundai Santa Fe (híbirda) en la que se traslada desde que es presidente mediante la entrega de dos vehículos —uno de ellos donado para su campaña electoral— y una transferencia bancaria de US$ 15 mil.

La información, divulgada por Búsqueda y confirmada por El País con fuentes de Presidencia, viene generando cada vez más reacciones en la oposición, que venía cuestionando duramente la "transparencia" y la "claridad" del relato del presidente acerca de cómo obtuvo, una semana antes de asumir como jefe de Estado, un vehículo tasado en unos US$ 79.800, cuando en la factura que entregó a la prensa figura que se le fue entregada por el valor de US$ 54.000.