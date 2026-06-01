Orsi por compra de camioneta: “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo"

El presidente Yamandú Orsi publicó este lunes un video a través de Presidencia de la República para referirse a la polémica en torno al descuento de US$ 25.000 que recibió cuando compró una camioneta Hyundai. En su mensaje, sostuvo que antes de asumir el cargo resolvió que no era conveniente generar el gasto que implicaría para Presidencia la adquisición de un automóvil nuevo, especialmente al comienzo de la gestión.

Orsi explicó que, en ese contexto, surgió la posibilidad de cambiar el vehículo que poseía, un modelo 2020, por otro de la misma marca y modelo, pero versión 2024. Según indicó, entendió que la propuesta era viable porque el automóvil reunía las condiciones de seguridad necesarias y las características adecuadas para las exigencias de la Presidencia, siempre condicionado a sus posibilidades económicas personales.

El mandatario señaló que el precio ofrecido por la automotora le "pareció razonable" y por eso decidió concretar la compra. Agregó que desde el primer día de trabajo en Presidencia se trasladó en su propio vehículo, "primero de forma exclusiva durante un año y actualmente alternándolo con otro automóvil perteneciente a Presidencia".

Asimismo, remarcó que el valor de la operación figura en la factura correspondiente que presentó oportunamente y que tanto su patrimonio como sus ingresos constan en su declaración jurada. "Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el por qué de todo este proceso. Lo entiendo", expresó.

La camioneta Hyundai Santa Fe de Yamandú Orsi. Foto: archivo El País.

"La verdad no se dibuja"

Orsi aseguró que siempre actuó con la verdad y afirmó que toda la documentación presentada respalda su versión de los hechos. "Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja. Porque de ser así, se transforma en mentira", sostuvo.

El presidente reconoció que pudo acceder al nuevo vehículo porque el precio ofrecido "era razonable", aunque rechazó que hubiera existido cualquier otro interés o negociación detrás de la operación. Según dijo, el único objetivo "fue contar con un automóvil seguro" para desempeñar sus tareas "sin generar un gasto adicional para el Estado".

También aclaró que la utilización de un vehículo eléctrico usado durante la jornada de su asunción el 1 de marzo "no guarda relación con esta compra". Indicó que previamente "se evaluaron otras alternativas de distintas marcas que no resultaron viables" y aseguró que "no participó personalmente en esa búsqueda".

Finalmente, manifestó que si algún organismo de contralor concluye que cometió un error, asumirá las consecuencias correspondientes. "Si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora", afirmó. Además, pidió disculpas en caso de que su proceder haya ofendido o lesionado intereses de personas o colectivos y aseguró que continuará trabajando "por el bien del país, con la verdad y con la gente".

Yamandú Orsi y Carolina Cosse camino a Plaza Independencia. Foto: Darwin Borrelli

Tras denuncias de tres particulares, Jutep analizará descuento en compra de camioneta de Orsi

La Jutep analizará la situación de la camioneta adquirida por Orsi con un descuento de US$ 25.000, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País el pasado viernes.

En tanto, Luis Calabria, representante de la oposición en la Jutep, dijo a El País que "el tema está sobre la mesa". "La presidenta (Ana) Ferraris y el vicepresidente (Alfredo) Asti solicitaron mantener el asunto ´a despacho´, esto es, ingresado para ser tratado próximamente".

El tema se tratará en la próxima sesión de la Jutep el próximo miércoles.

La Jutep decidió tomar el tema el pasado jueves, luego de llegaran al organismo tres denuncias de particulares para que se investigue la situación.

La información se desprende de una investigación del programa Así nos va (Radio Carve), tras un informe de Qué Pasa de El País sobre las declaraciones juradas de los actores políticos.

Yamandú Orsi y Carolina Cosse camino a Plaza Independencia. Foto: Ignacio Sánchez

Denuncia

Una de las denuncias, a la que accedió El País, solicita que la Jutep "determine si este beneficio fue una práctica comercial común accesible a cualquier ciudadano o si constituyó una ventaja indebida en razón de su investidura, lo cual violaría leyes como el Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios recibir obsequios o ventajas de terceros".

Además, el denunciante solicitó que "se investigue la relación con vehículos oficiales y contrataciones, ya que 8 días después de la compra, se utilizaron camionetas de la misma marca para el desfile oficial de la asunción presidencial. Solicito que se investigue si existió algún vinculo entre la operación privada y este evento, y si la empresa importadora o sus concesionarios mantienen contratos o licitaciones vigentes con el Estado".

"Otro punto a clarificar es sobre las propiedades del matrimonio, porque al comparar las declaraciones juradas de 2024 y 2025 del presidente, se observa que una casa habitación valuada en US$ 73.500, que figuraba al 100% a nombre de Orsi, pasó a estar a nombre de su esposa, la Sra. Laura Alonsoperes, cuando están prohibidas las transacciones de todo tipo entre conyugues", agregó el denunciante.

Por último, pidió indagar "si el Estado ha comprado vehículos a esa marca, el monto de la compra y si el tribunal de cuentas avaló las compras".