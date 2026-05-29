Camioneta de Orsi: "No me preocupo cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro", dijo Pereira

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a la polémica en torno al descuento de US$ 25.000 que habría recibido el entonces mandatario electo Yamandú Orsi para adquirir un vehículo de la compañía Hyundai, días antes de asumir como presidente de la República. El presidente de la coalición de izquierda sostuvo que lo que le "preocupa" es que el mandatario "ande en un auto seguro".

"No sé donde quieren que viaje el presidente, quiero que viaje en el auto más seguro del Uruguay, este presidente, y el anterior", dijo Pereira en diálogo con Subrayado (Canal 10) haciendo referencia al exmandatario Luis Lacalle Pou.

Recordó que Lacalle Pou circulaba en una camioneta Toyota que eligió como vehículo. En ese sentido, indicó que no le preocupa "cómo la compró".

Yamandú Orsi y Carolina Cosse camino a Plaza Independencia. Foto: Darwin Borrelli

"El presidente es el que elegimos [en referencia a Orsi] y hay que cuidarlo desde todo punto de vista", subrayó Pereira, y añadió que Orsi pagó el vehículo "al precio que se lo dieron" y que el presidente "es una persona de honor y creíble".

"Yo no es que solo confío en el presidente, él mostró la boleta [de compra], no escondió ninguna información, no favoreció a nadie, por lo cual para mi es un tema saldado y no es de relevancia política", consideró.

Indicó además que desde su fuerza política se equivocaron cuando se criticó la compra de una moto por parte de Lacalle Pou o cuando "embromábamos" con temas "de política menor".

"En todas estas horas me han dicho ´bueno, pero [José] Mujica andaba en un Fusca´ ¿Usted le recomendaría al presidente que vaya en un Fusca de lado a lado del país? Yo no", opinó.

Subrayó que Orsi "es muy llano" y que vive en Salinas "en el medio de sus vecinos": "Va a la panadería del barrio, es demasiado llano, no escondió su camioneta".

Para Jorge Díaz, compra de la camioneta “está ajustada al código de ética pública”

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, respondió este jueves por la polémica surgida esta semana sobre el cambio de vehículo que realizó Orsi y que derivó en un pedido de informes por parte del diputado del Partido Colorado Felipe Schipani.

“En estos temas de transparencia hay que ser claros, categóricos y contundentes y en última instancia cuando llegue el pedido de informes lo contestaremos”, respondió Díaz en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en conferencia de prensa Foto: Natalia Rovira

El artículo 9 de la Ley 19.823 del Código de Ética de la Función Pública prohíbe a los funcionarios públicos “solicitar o recibir obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas de terceros, para sí o para otros, por actos específicos de su función”.

Consultado por si haber recibido esa bonificación —como se desprende de una investigación del programa Así nos va (Radio Carve) a raíz del informe de Qué Pasa de El País sobre las declaraciones juradas de los actores políticos— no viola el artículo citado, Díaz dijo que “cuando Yamandú Orsi hizo esa compra no era funcionario”.

“No hay ninguna demostración que haya realizado algún acto por el cual se le haya hecho ese obsequio”, agregó. Y enfatizó que “la decisión está ajustada al código de ética pública”.