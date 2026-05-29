De Muslera a los nueve debutantes: cuántos Mundiales tienen los probables 26 jugadores de la selección de Uruguay

Ya son 24 los jugadores que entrenan en el Complejo Celeste y solo resta la llegada de dos en las próximas horas, para completar la lista definitiva (tentativa) de 26 futbolistas que van a representar a la selección de Uruguay en el próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Solo restan llegar Rodrigo Aguirre (disputará la final de la Concachampions con Tigres este sábado por la noche) y José María Giménez, que arribará este sábado a Uruguay (no se conocieron las causas de la demora en sumarse al plantel; tiene algún tipo de molestia a nivel físico).

Aunque falta la confirmación oficial, la lista tentativa de 26 jugadores es un secreto a voces y entre ellos, el que destaca por su experiencia en Mundiales es, por supuesto, Fernando Muslera, quien disputará el quinto Mundial de su carrera luego de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Aunque en el último no jugó ningún partido porque el arquero titular fue Sergio Rochet.

Del resto de los jugadores, solo cuatro más estuvieron presentes en más de un Mundial: José María Giménez (tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022), Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela (Rusia y Catar).

José María Giménez en el amistoso entre Uruguay y Argelia. Foto: @Uruguay.

Entre los demás 21 jugadores, 12 de ellos fueron convocados para el último Mundial de Catar 2022, aunque no tuvieron minutos oficiales con la Celeste en el torneo. Es decir, hay jugadores con un Mundial en su carrera, pero sin ningún partido jugado. Hay cuatro que cumplen esa condición: Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez y Manuel Ugarte.

Entre todos, hay nueve debutantes: Santiago Mele, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria, Brian Rodríguez, Maxi Araújo, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Maxi Araújo con Uruguay en la Copa América 2024. AFP fotos

La probable lista de 26 jugadores

ARQUEROS

Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele.

DEFENSAS

José María Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela.

MEDIOCAMPISTAS

Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria.

DELANTEROS

Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maxi Araújo; Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Darwin Núñez.

Darwin Núñez en un entrenamiento con la selección de Uruguay. Foto: aufoficial en Instagram.