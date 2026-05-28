Agustín Canobbio llegó a Uruguay para sumarse a la selección: "Se dio la respectiva charla y quedó todo en el pasado"

Solo restan horas para que la selección de Uruguay haga oficial la lista de 26 futbolistas que van a representar a la Celeste en el muy próximo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, y los jugadores siguen arribando a Montevideo desde el exterior para sumarse a los entrenamientos en el Complejo Celeste, bajo las órdenes del cuerpo técnico que lidera Marcelo Bielsa.

Este jueves se dio una de las llegadas más esperadas, principalmente por la polémica que envolvió su alejamiento de la selección: Agustín Canobbio, que hace unas pocas horas jugó con Fluminense la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de hecho convirtió un gol clave para el triunfo 3-1 sobre Deportivo La Guaira, aterrizó en el Aeropuerto de Carrasco y habló con los medios sobre esta esperada vuelta al seleccionado.

Cabe recordar que de todos modos, el jugador del Flu ya había vuelto a jugar en el Uruguay de Bielsa en los últimos amistosos frente a Inglaterra y Argelia, en marzo pasado.

"Si bien estaba con mucha ansiedad y con muchas ganas de volver, obviamente se tenía que dar la respectiva charla y se dio. Quedó todo en el pasado. Somos dos personas que tienen el mismo propósito: dejar a Uruguay lo más arriba posible, y eso está muy claro", dijo el extremo de 27 años.

"Cada uno asumiendo el rol que tenga que asumir, y eso lo supe desde un principio. Apenas había pasado un tiempo, uno se da cuenta de los errores, de las cosas que pasaron; va aprendiendo y sumando experiencia no solo adentro de la cancha, sino también como persona", agregó en relación a la polémica que lo involucró en la última Copa América 2024, cuando no jugó un minuto y se caldeó la interna del vestuario.

También añadió: "Hay que asumir cosas que no se hicieron bien y, en eso, supe perdonar por dentro cosas que no tendrían que haber sucedido, porque uno se tiene que poner en el lugar donde está y agradecer dónde está. Son cosas que pasan adentro del fútbol".

Y finalmente concluyó: "Creo que no hay mucho más para hablar, ya pasó, quedó atrás. Hoy en día el grupo está muy unido, siempre fue muy unido. Hay que tirar para adelante, porque Uruguay es lo más importante. No el jugador, sino la camiseta de Uruguay, lo que representa, y hay que estar a la altura".