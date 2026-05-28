Selección uruguaya: la probable lista de convocados al Mundial y la liga que más aporta futbolistas a la Celeste

Después de la polémica en relación a la ausencia de Nahitan Nández de la lista final para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, se podría decir que la lista sale de memoria. Más todavía teniendo en cuenta que Marcelo Bielsa optó por no difundirla hasta el próximo lunes 1° de junio, pero ya está prácticamente conformada por las publicaciones que han hecho las cuentas oficiales de la selección uruguaya en redes sociales.

Con las llegadas de ayer de Maxi Araújo, Federico Valverde, Fernando Muslera, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela, ya son 22 los jugadores que entrenan en el complejo y solo resta la llegada de cuatro en los próximos días. Ellos son Agustín Canobbio (jugó anoche por Libertadores contra La Guaira; se lo espera hoy), Rodrigo Aguirre (disputará la final de la Concachampions con Tigres el sábado por la noche), Emiliano Martínez (juega hoy en la Copa contra Junior de Barranquilla) y José María Giménez, que arribará el sábado a Uruguay (no se conocieron las causas de la demora en sumarse al plantel; tiene algún tipo de molestia a nivel físico).

Lo que está claro es que ningún futbolista que llegó al complejo quedará afuera de la nómina final, con la excepción de los que están lesionados. El sábado es el plazo máximo para enviar la lista y para esa jornada Uruguay deberá confirmar si lleva a Giorgian de Arrascaeta, Joaquín Piquerez y Matías Viña, los tres futbolistas que presentan lesiones. Todo hace indicar que irán, aunque alguno de ellos podría no estar para el debut del 15 de junio contra Arabia.

De no mediar nada extraño, la lista de 26 convocados de Bielsa será la siguiente: Fernando Muslera, Rochet, Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Giménez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Piquerez, Juan Manuel Sanabria; Martínez, Ugarte, Valverde, Bentancur, Zalazar, De Arrascaeta, De la Cruz; Canobbio, Pellistri, Brian Rodríguez, Maxi Araújo, Darwin Núñez, Federico Viñas y Aguirre.

Ya está confirmado que la semana que viene, la Celeste hará dos prácticas abiertas en Canelones: una en el Monegal, la otra en Pando.

Los cinco futbolistas que llegaron este miércoles

Ayer fueron cinco los futbolistas que se sumaron a los entrenamientos en el Complejo Uruguay Celeste. Por la mañana arribaron al centro de prácticas Maximiliano Araújo, del Sporting de Portugal, el capitán Federico Valverde, Fernando Muslera, tras jugar la Libertadores con Estudiantes; y en la tarde se sumaron los dos jugadores del Flamengo, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz. Solo cuatro futbolistas quedan por llegar.

Fede Valverde en la llegada al Complejo Uruguay Celeste. Foto: Uruguay.

Brasil, la liga que más aporta

De confirmarse la lista, la liga de Brasil es la que más jugadores aporte a la selección uruguaya en la Copa del Mundo 2026. Serán siete futbolistas que juegan en ese país, mientras que la que aparece en el segundo lugar es México, con cuatro jugadores desempeñándose en esa liga. Se trata de Santiago Mele (Monterrey), Seba Cáceres y Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre, del Tigres. En España también hay cuatro futbolistas, todos jugando en distintos equipos: Valverde, Ronald Araujo, Viñas y Josema. Hay tres jugadores que juegan en Inglaterra, dos en Argentina y Portugal y uno en Estados Unidos (Juan Manuel Sanabria), uno en Grecia (Facundo Pellistri), uno en Italia (Mathías Olivera) y uno en Arabia, el ya conocido caso de Darwin Núñez.