Nahitan Nández no irá al Mundial 2026 con la selección de Uruguay y Marcelo Bielsa ya le comunicó la decisión

Mientras la selección de Uruguay sigue recibiendo jugadores reservados en el Complejo Celeste de cara al cierre de la preparación para el Mundial 2026, el entrenador Marcelo Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no lo tendrá en cuenta para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos.

Según pudo saber Ovación, fue el propio director técnico el que le comunicó esa decisión al polifuncional de 30 años que milita en el Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita alegando temas deportivos.

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