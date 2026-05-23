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El País Ovación Fútbol

Nahitan Nández no irá al Mundial 2026 con la selección de Uruguay y Marcelo Bielsa ya le comunicó la decisión

El polifuncional de 30 años no será tenido en cuenta por el entrenador de la Celeste de cara a la Copa del Mundo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

El País
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23/05/2026, 15:21
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Nahitan Nández en el partido entre Paraguay y Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Nahitan Nández en el partido entre Paraguay y Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Foto: @Uruguay.

Mientras la selección de Uruguay sigue recibiendo jugadores reservados en el Complejo Celeste de cara al cierre de la preparación para el Mundial 2026, el entrenador Marcelo Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no lo tendrá en cuenta para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos.

Según pudo saber Ovación, fue el propio director técnico el que le comunicó esa decisión al polifuncional de 30 años que milita en el Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita alegando temas deportivos.

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