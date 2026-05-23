Nahitan Nández no irá al Mundial 2026 con la selección de Uruguay y Marcelo Bielsa ya le comunicó la decisión
El polifuncional de 30 años no será tenido en cuenta por el entrenador de la Celeste de cara a la Copa del Mundo que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.
Mientras la selección de Uruguay sigue recibiendo jugadores reservados en el Complejo Celeste de cara al cierre de la preparación para el Mundial 2026, el entrenador Marcelo Bielsa le comunicó a Nahitan Nández que no lo tendrá en cuenta para la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos.
Según pudo saber Ovación, fue el propio director técnico el que le comunicó esa decisión al polifuncional de 30 años que milita en el Al-Qadisiyah F. C. de Arabia Saudita alegando temas deportivos.
Noticia en desarrollo.
¿Encontraste un error?