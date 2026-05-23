Reconocido: el especial premio que recibió el uruguayo Santiago Bueno por su temporada en Wolverhampton

Santiago Bueno tuvo una temporada en el Wolverhampton donde logró afianzarse en la Premier League. Es por esto que el zaguero uruguayo de 27 años recibió una especial distinción por parte de la institución.

El futbolista, que surgió de las divisiones formativas de Peñarol, fue elegido por Wolverhampton como el “Player of the Season”, premio que le otorga el club al mejor jugador de la temporada.

En esta campaña Bueno compartió equipo con figuras de la talla de João Gomez y André habituales convocados por la selección de Brasil, Strand Larsen que jugará el Mundial por Noruega o el mismo José Sá, arquero que jugará la Copa del Mundo con Portugal.

El defensor disputó un total de 33 partidos en la temporada, donde convirtió cuatro goles y brindó dos asistencias. Asimismo, aún queda un partido más para ponerle punto final a la edición 2025-2026 de la Premier League: será este domingo ante Burnley en el Turf Moor, desde la hora 12:00.

Cabe recordar que Wolverhampton descendió al Championship (la Segunda División del fútbol inglés) tras ubicarse en la última posición de la Premier League con 19 unidades tras conseguir tres victorias, 10 empates y 24 derrotas.

El sueño del Mundial

Santiago Bueno en la selección de Uruguay. Foto: AUF

Santiago Bueno tiene otro objetivo importante en el corto tiempo: estar en la lista de 26 jugadores de la selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Desde la llegada de Marcelo Bielsa a la Celeste el zaguero disputó un total de seis encuentros en los que ganó dos, empató tres y perdió uno.

La lista final

El pasado lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), envió a la FIFA los datos de los 55 reservados, aunque cabe recordar que para esta instancia no existe obligación de hacerla pública. Dentro de ella deben estar los futbolistas que Marcelo Bielsa tenga en mente utilizar durante la Copa del Mundo.

La lista final quedará definida el 1 de junio con los 26 jugadores que viajarán al Mundial. Aún hay nombres que están comprometidos con el tiempo de recuperación de sus respectivas lesiones como son los casos de José María Giménez (esguince de alto grado), Joaquín Piquerez (en marzo padeció una rotura de ligamentos en el tobillo derecho en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay y fue operado con éxito) o Sergio Rochet, que se resintió un malestar en la zona lumbar el sábado.