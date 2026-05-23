Las buenas noticias que recibió Diego Aguirre en Peñarol a pesar del duro golpe en la Copa Libertadores

Si bien el principal objetivo que tenía Peñarol no se cumplió y el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores, no todo es negativo para Diego Aguirre porque el técnico recuperó a varios jugadores importantes en el cierre del primer semestre de la temporada.

Y más allá de que el gran sueño de la Copa Libertadores quedó trunco, el Mirasol sabe que ahora tiene que ganarle a Independiente Santa Fe de Bogotá el miércoles 21:30 en el Estadio Campeón del Siglo para seguir en actividad internacional disputando el Repechaje de la Copa Sudamericana.

Es por eso que de cara a ese partido que nuevamente será clave, la Fiera tuvo buenas respuestas de los futbolistas que estaban al margen y que el jueves regresaron a la actividad luego de superar sus respectivas lesiones.

Uno de ellos fue Mauricio Lemos, quien había quedado fuera de la convocatoria con Cerro Largo el 11 de mayo por un tema muscular y no estuvo contra Liverpool.

Si bien su presencia frente a Corinthians estaba en duda, el zaguero de 30 años no solo fue titular y jugó los 90’ sino que además fue un bastión en la zaga ganando muchos duelos frente a los delanteros del Timao y siendo una buena salida con pelota para el equipo.

Diego Laxalt con pelota en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Y si de zagueros se habla, otro de los que volvió el jueves fue Emanuel Gularte, quien superó un desgarro con desprendimiento que lo tenía al margen desde el 21 de marzo —fecha en la que había jugado su último partido— y también estuvo en el once inicial de Aguirre.

El defensor de 28 años tuvo una sólida actuación en la última zona con varios despejes importantes y fortaleza en el juego aéreo.

Tan importante fue su presencia en la zaga que salió de la cancha —algo extenuado a los 60’— y dos minutos más tarde llegó el empate de Corinthians.

En zona de volantes Diego Aguirre también tuvo buenas noticias porque otro de los regresos importantes fue el de Eduardo Darias, el volante de 28 años que volvió y fue titular con un buen despliegue en los 60 minutos que estuvo en cancha.

Eduardo Darias ante la marca de Pedro Milans en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

En su lugar ingresó Luis Angulo, otro de los que regresó tras una lesión muscular pero que no pudo desnivelar en ningún momento debido a la falta de ritmo.

Pero además de los regresos, la Fiera puede confiar en que hay un jugador que sigue sumando minutos y elevando su nivel: Diego Laxalt.

El polifuncional de 32 años fue titular en zona de volantes, tuvo un enorme despliegue y fue muy criterioso con la pelota en los pies. Buscó mucho a Matías Arezo con algún pase largo y tras superar algunas lesiones empieza a ganar protagonismo en un Peñarol que lo necesita en su plenitud. Y está respondiendo.