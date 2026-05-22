El informe de la Jefatura de Policía de Montevideo tras los incidentes que se dieron con hinchas de Peñarol

El final del partido entre Peñarol y Corinthians por la quinta jornada del Grupo 5 de la Copa Libertadores se vio empañado por serios incidentes entre la Policía y parciales aurinegros en varias tribunas del Estadio Campeón del Siglo.

Desde el club Mirasol expresaron su molestia por el accionar de los efectivos policiales que reprimieron con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos a parciales que intentaron salir del escenario una vez finalizado el encuentro cuando previo al cierre del juego y por la red de parlantes del estadio se había anunciado que los hinchas de Corinthians iban a ser los primeros en salir.

Lo cierto es que se generaron graves incidentes entre parciales de Peñarol y la Policía con una fuerte represión de los efectivos tanto en las afueras de la Tribuna Washington Cataldi como dentro de la Frank Henderson y en hall principal del escenario con hinchas heridos que tuvieron que ser atendidos de inmediato.

En las primeras horas de la mañana, ja Jefatura de Policía de Montevideo divulgó un comunicado en el que repasa lo sucedido tras el encuentro de Copa Libertadores: "Finalizadas las actuaciones cuatro efectivos resultaron lesionados. Se brindó asistencia y recibieron alta en el lugar", comienza diciendo la comunicación que agrega: "En tanto dos equinos recibieron cortes superficiales".

Hincha de Peñarol herido tras incidentes con la Policía. Foto: El Pais.

"Una vez finalizado el encuentro deportivo, se originó un desorden generalizado entre parciales de Peñarol en la Tribuna Cataldi, provocando daño en candado del portón no habilitado, hacia la calle Pasaje el Hornero, arrojando objetos y arremetiendo contra los funcionarios que se encontraban en la puerta de ingreso", explica el organismo.

"Así también en la Tribuna Damiani provocaron daños en el tejido perimetral, enfrentándose con los funcionarios policiales, dado a que no lograron retirarse por la puerta", exprean desde la Jefatura de Policía de Montevideo.

Por último, el comunicado cierra diciendo cómo fue el accionar y lo acordado en la reunión de seguridad que se dio antes del partido con las autoridades y los organizadores: "La parcialidad de Peñarol debió aguardar en el interior del Estadio la evacuación total de la parcialidad visitante, lo que fue acordado previamente en reunión de Coordinación con Conmebol y Representantes del Club Atlético Peñarol, lo que fue comunicado previamente a la finalización del encuentro deportivo por alto parlante".

Cabe consignar que en las primeras horas de este viernes, el ministro del Interior, Carlos Negro, convocó de urgencia una reunión para hacer las evaluaciones pertinentes al operativo de seguridad desplegado en la noche del jueves en el Estadio Campeón del Siglo.