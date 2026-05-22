Ignacio Ruglio apuntó contra el operativo de seguridad y la represión a hinchas de Peñarol: “Esta la armaron"

La eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores tras el empate 1 a 1 frente a Corinthians en el Campeón del Siglo dejó un clima caliente no solo por lo deportivo, sino también por los incidentes registrados al finalizar el encuentro.

En ese contexto, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio realizó fuertes declaraciones este jueves por la mañana en el programa radial "100% Deporte" en Sport 890 donde apuntó directamente contra el operativo de seguridad y el Ministerio del Interior.

“Es inexplicable lo que pasó ayer. Tuvimos una reunión con el Ministerio del Interior antes de empezar la Copa y nos dijeron que los visitantes se iban antes todos los partidos. Yo se los cuestioné”, comenzó diciendo el mandatario carbonero, visiblemente molesto por lo ocurrido en las afueras del estadio.

Ruglio cuestionó la decisión de mantener a miles de hinchas dentro del Campeón del Siglo mientras se producían disturbios afuera. “¿Para qué dejar 40.000 personas encerradas en el estadio? Está mal. Es muy extraño lo que pasó ayer. Tiraron gas lacrimógeno para adentro del estadio. Mojaron a personas que no estaban haciendo nada en pleno invierno”, expresó.

El presidente de Peñarol también aseguró que durante la madrugada le envió una carta al ministro del Interior, Carlos Negro. “Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Los visitantes siempre esperan”, afirmó.

Además, relató que previo al encuentro mantuvo discusiones con autoridades para evitar una situación de ese tipo. “Discutí una hora en el Ministerio del Interior para que esto no pase. Me dijeron que estaba decidido, que ellos metían a la gente para adentro. Hay un video de un policía rompiéndole un palo en la cabeza a un hincha que venía caminando. Esto está raro”, sostuvo.

Ruglio fue todavía más contundente y pidió una investigación sobre lo sucedido. “Esta la armaron. Le dije a Carlos Negro que investiguen porque esto alguien dijo ‘hoy vamos a enloquecer a la gente’. No tiene explicación todo lo que pasó”, lanzó.

La represión de la Policía en las tribunas del Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

También hizo referencia al comportamiento de los hinchas brasileños y cuestionó el manejo del operativo con la parcialidad visitante. “No hay que ser experto para pensar que esas mil personas vinieron de paseo. No se van a enloquecer si esperan un rato más”, señaló.

Por otra parte, el mandatario aurinegro defendió la actitud del plantel pese a la eliminación copera. “Ayer los jugadores dieron todo. En fútbol podés perder o ganar, pero si perdés, que sea a lo cuadro grande. Yendo a buscarlo. Ayer los abracé uno por uno y les dije que estaba orgulloso”, cerró.