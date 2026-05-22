“No puede ser que lo primero sea tirar tiros y gases”: la molestia de un consejero de Peñarol con la Policía

Luego de los serios incidentes entre la Policía e hinchas de Peñarol que se dieron tras el encuentro que el aurinegro disputó este jueves por Copa Libertadores frente a Corinthians en el Estadio Campeón del Siglo, consejeros del club Carbonero expresaron su molestia con el accionar policial.

Uno de los que se expresó fue Alejandro González, quien en entrevista brindada en zona mixta a varios medios, entre ellos Ovación, comenzó diciendo: “Hasta ahora no tenemos explicación de lo que pasó y estamos bastante calientes con la situación porque no puede ser que lo primero que haga la Policía sea entrar a reprimir. Tiraron gases para adentro de la cancha además de las balas de goma que se escucharon”.

“Creo que el Ministerio del Interior va a tener que dar las explicaciones del caso. Estuvimos corriendo con chicos que tienen asma bajando de la tribuna para llevarlos a la ambulancia y fue una situación bastante desagradable. Lo deportivo no nos dejó contentos, pero esto nos dejó más preocupados”, agregó el consejero del oficialismo.

🗣️ "No puede ser que lo primero que haga la policía sea reprimir"



👉 El dirigente de Peñarol, Alejandro González, mostró indignación por el accionar de la policía tras incidentes ocurridos en el Campeón del Siglo luego de finalizado el partido.



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Consultado acerca de la decisión de dejar salir a los hinchas de Corinthians primero, González contó: “Yo me sorprendí. Me enteré acá. Después pregunté a la gente de la seguridad a ver qué había pasado pero aún no me respondieron porque obviamente están con ese tema de las tribunas aún”.

“Intentamos colaborar como dirigentes para ayudar a la gente pero se fue un poco de las manos porque era mucha gente y el accionar policial dejó mucho que desear porque había muchos gurises y no puede ser que lo primero sea tirar tiros y gases lacrimógenos”.

Los hinchas de Peñarol en la tribuna tras el lanzamiento de gases lacrimógenos. Foto: El País.

Alejandro González también hizo referencia al partido que dejó al equipo de Diego Aguirre eliminado de la posibilidad de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores pero a un triunfo de meterse en el Repechaje de Copa Sudamericana si le gana a Independiente Santa Fe de Bogotá el próximo miércoles desde las 21:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo: “Hoy (por ayer) los jugadores dieron todo. A base de esfuerzo y no tanto juego fue que se logró meter a Corinthians en su área pero faltó un poco de volumen de juego para poder llevárselo pero obviamente la entrega de los jugadores estuvo y eso reconforta para lo que viene. Ya tenemos que pensar en la clasificación a la Sudamericana para poder seguir en competencia internacional. No es lo que queríamos y no nos vamos conformes pero hoy es lo que toca y tenemos que afrontarlo”.