De la bronca a la autocrítica: lo que dijeron los jugadores de Peñarol tras eliminación de la Copa Libertadores

Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 1 a 1 frente a Corinthians en el Campeón del Siglo y, una vez finalizado el encuentro, los futbolistas aurinegros dejaron un mensaje marcado por la bronca, la autocrítica y la sensación de que el equipo mostró una mejor versión demasiado tarde.

Uno de los futbolistas que tomó la palabra fue Diego Laxalt, quien remarcó que la eliminación no se explica solamente por lo ocurrido en la última fecha. “No es que se pierda hoy la clasificación. En la fase de grupos hubo muchos aspectos que la complicaron”, expresó el lateral, que igualmente destacó el rendimiento colectivo ante el conjunto brasileño. “Hicimos un buen partido, sobre todo el primer tiempo. Tuvimos momentos para hacer el segundo gol y no se dio”.

El futbolista también señaló que el equipo sintió que podía competir de igual a igual desde la previa. “Creíamos que podíamos. El planteamiento fue esperar un poco y salir rápido. El primer tiempo lo hicimos bastante bien, pero a este nivel los detalles se pagan caros”, afirmó.

En la misma línea se manifestó Abel Hernández, quien apuntó directamente al empate ante Platense en Montevideo como uno de los golpes decisivos del grupo. “Los partidos de local son los más importantes en Libertadores y ahí no podés fallar”, sostuvo el delantero, que valoró la actitud del equipo frente a Corinthians y ya puso la mira en asegurar el pasaje a la Copa Sudamericana. “Hoy dejamos una buena imagen y ahora hay que pensar en ganar el próximo partido”.

Además, la “Joya” volvió a referirse a un problema que golpeó a Peñarol durante todo el semestre: las lesiones. “No hemos podido tener al mismo plantel durante todo este semestre. Esperemos tener un poco más de suerte”, lamentó.

Uno de los futbolistas más ovacionados de la noche fue el juvenil Brian Barboza, que volvió a sumar minutos importantes y reconoció el duro momento que atraviesa el plantel. “Nosotros más que nadie queríamos clasificar. En el vestuario todos estábamos muy tristes”, comentó el lateral, que también habló sobre el cariño de la hinchada: “Estoy viviendo algo que jamás imaginé a esta edad”.

Facundo Batista, también coincidió en que los pequeños errores terminaron costando muy caro en la competencia continental. “En Libertadores esos detalles se pagan. Contra Platense en casa fue un golpe duro”, señaló el delantero, que además se mostró ilusionado con recuperar su mejor nivel. “Ojalá vuelva el Batista de 2024”, dijo.

Abel Hernández ante Corinthians en el Campeón del Siglo Foto: Nia Leal

Otro de los que destacó el cambio de actitud fue Leandro Umpiérrez, quien consideró que el equipo “hizo el click” que necesitaba. “Hoy demostramos lo que somos capaces. Capaz no sé mucho de fútbol, pero con la actitud de hoy está para cosas grandes”, expresó el mediocampista.

Gastón Togni también entendió que la imagen mostrada frente a Corinthians dejó sensaciones distintas respecto a otros partidos de la copa. “Se está viendo otra imagen, pero queda esa espina de no seguir en Libertadores”, afirmó el argentino, que reconoció que el encuentro ante Platense condicionó el camino aurinegro.

Por su parte, Mauricio Lemos hizo énfasis en otro factor que, según explicó, condicionó constantemente al plantel: las lesiones y la imposibilidad de repetir equipo. “Cada partido tenemos una baja y eso duele. No podemos completar dos partidos seguidos con los mismos jugadores”, sostuvo el zaguero, que volvió a jugar tras una lesión y terminó con buenas sensaciones en lo personal.

Ahora, el conjunto dirigido por Diego Aguirre deberá enfocarse en cerrar el grupo con una victoria para asegurar su continuidad internacional en la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, sostener la recuperación futbolística que mostró por momentos frente a Corinthians.