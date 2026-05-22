Peñarol visitará a Defensor Sporting en busca de quedar a un punto de las finales: hora y dónde ver

Después de haber obtenido la victoria más abultada en una semifinal de Liga Uruguaya de Básquetbol, y la segunda más amplia en la historia de los playoffs, Peñarol irá al Estadio Óscar Magurno a confirmar la ventaja frente a Defensor Sporting, un equipo que ya lo venció en el recinto de Welcome durante la temporada.

El Mirasol logró imponerse con un aplastante 101-51 en el primer partido, marcando la cancha desde su intensidad defensiva, recibiendo apenas 20 puntos en el primer tiempo. Leandro García Morales tuvo el debut de Gabriel Jaú, el brasileño que llegó de Grecia luego de 23 horas de viaje y que fue uno de los goleadores del equipo, incluso despejando la interrogante de como iba a poder bancar los kilos de Néstor Colmenares en el poste bajo. Ahora con prácticas encima y afianzado al equipo, el Carbonero puede encontrar un punto alto en ese sector, ante un Fusionado que tendrá a Victor Rudd, pese a salir lesionado en el segundo cuarto del primer partido y no volver a ingresar.

El partido será arbitrado por Diego Ortiz, Adrián Vázquez y Rodrigo Prando.

Hora y dónde ver Defensor Sporting vs. Peñarol

El segundo punto de las semifinales entre el Fusionado y el Carbonero se jugará a las 21:15 horas y lo pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

Un recinto complejo para Peñarol

El Carbonero visitó a Defensor Sporting en el Magurno en dos ocasiones y en ambas sufrió, aunque en la primera se quedó con la victoria. Un triple agónico de Nicola Pomoli le permitió al equipo de García Morales festejar en el partido por el Clasificatorio, pero en la Liguilla el aurinegro arrastró la derrota en el clásico, que terminó con incidentes, y por única vez en la temporada cayó en dos partidos consecutivos, luego del 92-84 que sufrió en contra del Fusionado. Precisamente esa fue la última caída en el torneo para el Mirasol, que lleva ocho triunfos consecutivos.