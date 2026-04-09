Fútbol, básquetbol y Carnaval: Antel ofrece un nuevo plan premium con más contenidos y suma un canal de aire

Los clientes de Antel que cuenten con servicios de Internet Hogar (datos fijos) y planes móviles, con un cargo mensual igual o mayor a $ 1.650 (IVA incluido), pueden acceder a partir de este jueves sin costo adicional a Antel TV Premium, según informó el ente en un comunicado.

Antel informó que "este nuevo servicio da continuidad a los contenidos de las señales VTV y FIX, y suma a Canal 4, brindando la posibilidad de disfrutar el básquetbol uruguayo, Carnaval, informativos, programas de entretenimiento para toda la familia y realities, entre otros".

Próximamente se sumarán nuevas películas y series on demand. Por otro lado, la señal VTV Fútbol, cuya activación es independiente, continúa disponible para los clientes de Antel que poseen servicios de Internet Hogar (datos fijos), con un cargo mensual igual o mayor a $ 1.650 (IVA incluido), hasta tanto se establezcan nuevas condiciones comerciales (sujeto a que Antel y Tenfield alcancen un acuerdo).

Usuario mirando Antel TV. Foto: Estefanía Leal / El País

Cómo se activa Antel TV Premium

1. Ingresar en MiAntel web o MiAntel App.

2. Registrarse o iniciar sesión con la cuenta de Tu ID.

3. Asociar el servicio que cuenta con el beneficio.

4. Presionar sobre el botón “Activar Antel TV Premium”.

5. Será dirigido a Antel TV, donde deberá registrarse o ingresar con el usuario.

6. De esta forma, queda activado el beneficio.

Este nuevo plan "se puede ver en Antel Box, smartphones, tablets, smart TV, notebook, PC y otros dispositivos compatibles con Antel TV, con dos sesiones simultáneas por suscriptor".

Para visualizar el contenido se deberá estar conectado a una red móvil o fija de Antel.