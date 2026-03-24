Un reparto discutido: los clubes no llegan a un consenso por los ingresos de TV y hay nuevo cuarto intermedio

No fue la primera y ya es un hecho que no será la última. Una nueva reunión entre los clubes en el marco del Consejo de Liga se llevó a cabo en la jornada del lunes en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con un tema central sobre la mesa: cómo será el reparto de los ingresos de los nuevos contratos de los derechos de TV.

No es una cuestión nueva porque incluso antes de se que conocieran a las empresas ganadoras o incluso que se firmaran los contratos, los clubes realizaron distintas reuniones formales o hasta informales donde buscaban llegar a un consenso sobre un tópico que sigue haciendo ruido en la interna del fútbol uruguayo.

El Consejo de Liga de este lunes se llevó a cabo luego de levantar el cuarto intermedio, comenzó a las 19:00 y cerca de tres horas después comenzaron a retirarse los dirigentes allí presentes con la noticia de que no se había llegado a un acuerdo y que de hecho hubo un nuevo cuarto intermedio.

El mismo implicaría una nueva reunión entre los clubes el próximo jueves en la casa madre del fútbol uruguayo donde, tras contactos dentro de los propios clubes y de las instituciones entre sí, se intentará llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

Los montos que no fueron aprobados hasta el momento —líquidos e incluyendo el aporte a la infraestructura— implica un total de US$ 8.175.000 para cada uno de los equipos grandes, US$ 2.000.000 para cada uno de los otros 14 equipos de la Primera División y US$ 730.000 para cada equipo de la Segunda División.

Cabe tener en cuenta que estos montos son anuales y que la intención es firmar un acuerdo para los primeros dos años y luego renegociarlo en caso de que así se entienda. A su vez hay que tener en cuenta que tanto Nacional como Peñarol tendrían el merchandising liberado para negociarlo.

En su momento también estuvo sobre la mesa la postura de hacer un reparto equitativo entre los clubes o incluso, el que llegó a plantearse de parte de las SAD con un reparto equitativo del 50% del dinero, mientras que la otra mitad dividirlo en función del desempeño deportivo y las audiencias que maneja cada club.

Las charlas continuarán, el jueves volverán a verse las caras y, tal vez, así se pueda llegar a un acuerdo para que el tema quede laudado.