Ignacio Alonso sobre la versión de la baja de Torneos: "Es una operación manejada por personas sin credibilidad"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, está en Asunción del Paraguay con motivo del sorteo de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de este jueves por la noche y desde allí se refirió entre otros temas a una polémica que se generó en las últimas horas sobre la adquisición de los derechos de TV por parte de Consorcio DirecTV/Torneos.

Sobre los rumores de un supuesto abandono de dicha empresa por el lote que adquirió, el titular de la AUF fue contundente: "Cuando uno se encuentra frente a una operación, manejada por determinadas personas o perfiles que carecen absolutamente de credibilidad. La gente se olvida, pero hay un palmarés de operaciones que desacreditan esta información".

La versión que circuló es que Consorcio DirecTV/Torneos —que adquirió el lote 1, correspondiente a la transmisión audiovisual FTA (Free to Air) y TV por cable local más resúmenes audiovisuales largos, cortos y hightlights; y el lote 2, correspondiente a la transmisión audiovisual OTT y streaming local— podría retirarse porque tras las primeras semanas de transmisión advirtió que no sería posible recuperar el dinero invertido en el fútbol uruguayo.

Alonso respondió: "Eso es un tema interno de cada empresa, acá se firmó un contrato que está para cumplirlo. Hubo empresas que pujaron por ese lote. Es un tema de mercado, pero yo tengo la información que es algo absolutamente alcanzable. Hay gente que trabaja, que hacen sus cálculos, no se pueden hablar estas cosas con tanta liviandad. No vale la pena hablar".

Negociación con los árbitros por derechos de imagen

"Una negociación es buena cuando las dos partes quedan contentas. Yo me levanté porque ellos entendieron que la propuesta nuestra no era satisfactoria", dijo Alonso sobre la tercera instancia de reunión que tuvo el Comité Ejecutivo de la AUF con gremio de los árbitros, en la negociación por los derechos de imagen.

Javier Feres, Héctor Bergaló, Yimmy Álvarez y Federico Piccardo fueron los representantes de Audaf y entendieron que la propuesta de la AUF fue "inaceptable". Por parte del Ejecutivo concurrió el presidente Ignacio Alonso, Eduardo Ache y Sergio Pérez Lauro.

Desde Audaf trasmitieron a Ovación que están "abiertos al diálogo" en todo momento y que, en caso de recibir una oferta que entiendan pueda ser analizada, la pasarán a asamblea para que sea sometida a consideración.

Préstamos de Conmebol a Nacional

El presidente de la AUF también aseguró que varios clubes ya cobraron la primera cuota del nuevo contrato por los derechos de TV, y en cuanto a la ya trillada polémica sobre los adelantos a algunos clubes, en especial a Nacional, explicó: "No hay diferencias en los tratamientos. Es un préstamo de Conmebol. Nacional hizo una gestión sobre una situación histórica que ha tenido por la clasificación ininterrumpida desde el año 1997 (a la Copa Libertadores). Diseñó una estructura financiera en 2022".

"Peñarol lo tendría que plantear oportunamente, no sé si esas líneas siguen estando. Cuando Nacional hizo el planteo apoyamos al club", sentenció.