Sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores: día, hora y dónde ver los rivales que tendrán Nacional y Peñarol

Quedaron atrás las fases previas, donde Juventud de Las Piedras mostró un gran nivel aunque no pudo en la última llave ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) y por ello va a jugar la Copa Sudamericana, y este jueves se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Los únicos representantes del fútbol uruguayo en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán Nacional —por ser el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025— y Peñarol —por ser el vicemapeón uruguayo—. Cabe destacar que en las fases anteriores fueron eliminados Liverpool y el conjunto pedrense.

Por dónde se podrá ver el sorteo

El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo, desde la hora 20:00, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. A su vez, se podrá seguir en vivo a través de ESPN, Disney+ y el canal de YouTube de Conmebol.

Para esta edición de la Copa Libertadores, tanto Nacional como Peñarol serán cabeza de grupo de dos de los ocho (del A A al H) que habrá. El sorteo, por lo tanto, determinará quiénes serán los tres adversarios que tendrán el tricolor y el carbonero en esa fase.

Otro hecho importante que tendrá esta edición de la Copa Libertadores es que la final se va a jugar en el Estadio Centenario.

La conformación de los bombos

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).

Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona (ECU), DIM (COL), Deportivo Tolima (COL), Sporting Cristal (PER).

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Calendario de la Copa Libertadores

Matías Viña, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás De la Cruz, los uruguayos campeones con Flamengo. Foto: @nicolasdelacruz10

Tras el sorteo de este jueves, estará todo dado para que comience a disputarse la fase de grupos de la Copa Libertadores, que irá desde el 7 de abril al 28 de mayo, con la presencia de Nacional y Peñarol. En la semana del 6 de junio se realizará el sorteo de los octavos de final que determinará el cuadro para llegar a la gran final en el Estadio Centenario.

Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto, los cuatros irán del 8 al 17 de setiembre, las semifinales se disputarán desde el 14 al 22 de octubre, mientras que la final —que se hará en el mítico escenario del fútbol uruguayo— será el 28 de noviembre.