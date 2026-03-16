Sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores: día, hora y dónde ver los rivales que tendrán Nacional y Peñarol
El tricolor y el mirasol son los únicos representantes del fútbol uruguayo que disputarán esta instancia del certamen internacional, que para este año la final se jugará en el Estadio Centenario.
Quedaron atrás las fases previas, donde Juventud de Las Piedras mostró un gran nivel aunque no pudo en la última llave ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) y por ello va a jugar la Copa Sudamericana, y este jueves se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.
Los únicos representantes del fútbol uruguayo en la fase de grupos de la Copa Libertadores serán Nacional —por ser el campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025— y Peñarol —por ser el vicemapeón uruguayo—. Cabe destacar que en las fases anteriores fueron eliminados Liverpool y el conjunto pedrense.
Por dónde se podrá ver el sorteo
El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo, desde la hora 20:00, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. A su vez, se podrá seguir en vivo a través de ESPN, Disney+ y el canal de YouTube de Conmebol.
Para esta edición de la Copa Libertadores, tanto Nacional como Peñarol serán cabeza de grupo de dos de los ocho (del A A al H) que habrá. El sorteo, por lo tanto, determinará quiénes serán los tres adversarios que tendrán el tricolor y el carbonero en esa fase.
Otro hecho importante que tendrá esta edición de la Copa Libertadores es que la final se va a jugar en el Estadio Centenario.
La conformación de los bombos
Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona (ECU), DIM (COL), Deportivo Tolima (COL), Sporting Cristal (PER).
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Calendario de la Copa Libertadores
Tras el sorteo de este jueves, estará todo dado para que comience a disputarse la fase de grupos de la Copa Libertadores, que irá desde el 7 de abril al 28 de mayo, con la presencia de Nacional y Peñarol. En la semana del 6 de junio se realizará el sorteo de los octavos de final que determinará el cuadro para llegar a la gran final en el Estadio Centenario.
Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto, los cuatros irán del 8 al 17 de setiembre, las semifinales se disputarán desde el 14 al 22 de octubre, mientras que la final —que se hará en el mítico escenario del fútbol uruguayo— será el 28 de noviembre.
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