Dunajec: por qué no fue penal a Leo Fernández en la final 2025 y la tragedia que cambió su forma de ver la vida

El árbitro Diego Dunajec quedó en el centro de la escena en los últimos días tras ser designado para el VAR del partido que Nacional le ganó 2-0 a Montevideo Wanderers el pasado viernes en el Gran Parque Central, con goles de Maximiliano Silvera y Tomás Verón Lupi.

En medio de la polémica por su designación, el árbitro habló este lunes en el programa Carve Deportiva y reveló el difícil momento personal que atravesó entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

“Tuvo el condimento que en la semana habló el presidente de Peñarol. Me gustaría destacar el apoyo recibido por la gremial de árbitros. Yo tanto al presidente de Peñarol como a todos los actores del fútbol les tengo respeto y prefiero no hablar del tema. El año pasado cuando yo recibí amenazas fue una de las primeras personas que se puso a disposición", señaló el árbitro.

Y enseguida pasó a relatar una tragedia que le tocó vivir: "El año pasado yo perdí una hija de forma prematura y creo que ese hecho me dio la fortaleza mental como para seguir en la vida y escapar a cualquier crítica ya sea con buena o mala fe”.

Dunajec también reflexionó sobre el impacto que tuvo esa situación en su vida personal. “Muchas veces nos hacemos mala sangre por pequeñas cosas y cuando nos pasa algo así nos damos cuenta de las cosas importantes de la vida. Pero la vida sigue, tengo un hijo y una esposa por quienes tengo que pelear y vivo por ellos”, agregó.

La designación del árbitro para el VAR generó cuestionamientos del presidente de Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, quien publicó un estado de WhatsApp criticando la decisión. “Dunajec al VAR del partido del Club Nacional de Football y Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de WhatsApp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más que el 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un uruguayo hace tres meses y no les alcanzó”, escribió el dirigente.

El señalamiento de Ruglio remite a un antecedente en un clásico amistoso del verano de 2024, cuando desde el VAR Dunajec llamó al árbitro de campo Javier Burgos para revisar una jugada que terminó con penal para Nacional. El audio de esa revisión generó una fuerte polémica en su momento, ya que Burgos inicialmente no estaba convencido de sancionar la infracción.

Dunajec también fue consultado por una jugada muy discutida de la final de 2025 disputada en el Gran Parque Central, cuando Diego Romero contactó en el área a Leonardo Fernández y ni el árbitro de campo ni el VAR sancionaron penal a favor de Peñarol. El árbitro explicó que la decisión respondió a un criterio previamente acordado por el cuerpo arbitral.

“Previo a esa final nos citaron del colegio y estuvimos analizando situaciones y entre todos acordamos que hay muchos contactos en el área que no iban a ser sancionados penal. Se dio esa jugada, con mi equipo VAR analizamos el contacto, que es claro, pero no todos los contactos en el área son sancionables. Muchas veces previo a la fecha nos juntamos y analizamos jugadas, debatimos para mantener la consistencia. Para unificar criterios y evitar casos de misma situación, distinta resolución”, señaló.