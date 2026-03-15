Cómo están las tablas del Apertura y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras las victorias de Nacional y Peñarol

La sexta fecha del Torneo Apertura todavía no terminó porque restan dos partidos que se juegan este lunes: Danubio frente a Juventud en Jardines del Hipódromo (17:00 horas) y Liverpool contra Montevideo City Torque en el Parque Viera (20:00). Pero ya es un hecho que el pelotón de seis equipos que lideraba la tabla de posiciones se redujo, por ahora, a la mitad.

La fecha comenzó el viernes con la victoria de Nacional 2-0 sobre Wanderers en el Gran Parque Central. Impostergable para los tricolores para la continuidad de Jadson Viera al frente del equipo, ya que luego de tres partidos sin ganar y dos derrotas la comisión directiva discutió si debía seguir en el cargo de entrenador. Pero el Bolso ganó con el debut en redes de Maxi Silvera y otro gol de Tomás Verón Luppi, y no perdió pisada en el torneo.

El sábado jugó Racing en el Campeones Olímpicos de Florida, donde pudo imponerse de visitante sobre Boston River para mantenerse en la cima de la tabla con 13 puntos. El gol del triunfo lo hizo Felipe Cairus.

Y por la noche jugaron Peñarol y Albion en el Estadio Centenario. Aunque no deslumbró, el equipo de Diego Aguirre ganó por mínima diferencia con gol de Maxi Olivera y también se mantuvo en la punta.

El tercero de los líderes es Deportivo Maldonado, que este domingo se impuso sobre Defensor Sporting en un triunfo agónico, de local en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. El gol lo hizo Christian Tabó en los descuentos del partido.

Así las cosas, Racing, Peñarol y Deportivo Maldonado lideran la tabla con 13 puntos. Pero a ese grupo se puede sumar Liverpool o Montevideo City Torque, en caso de que alguno le gane al otro este lunes.

Respecto a la tabla del descenso, Albion y Wanderers dejaron puntos esperables porque les tocó enfrentarse a los dos grandes, pero eso no maquilla la situación de ambos, en el fondo de la zona roja.

Por otra parte, el que ganó un partido clave fue Progreso porque derrotó a un rival directo como Cerro, 1-0 en el Estadio Luis Tróccoli, con gol de Fabricio Fernández.