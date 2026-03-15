Central Español 0-0 Cerro Largo en vivo por el Apertura: enorme atajada de González salva al arachán

La jornada de domingo de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se abre con el partido entre Central Español y Cerro Largo (10:00 por DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores) en el que el palermitano intentará aprovecharse del mal momento del arachán para seguir siendo uno de los líderes en la tabla.

Primer tiempo:

La primera situación de gol no tardó en llegar y al parecer madrugar no le sentó bien al fondo de Cerro Largo. Por banda derecha le ganaron la espalda a Hernández y el centro llegó al segundo palo donde Fracchia controlo y quiso tocar atrás para su arquero sin darse cuenta que Facundo Sosa estaba a su espalda. Rápida definición del punta de Central Español que leyó bien la jugada, pero mejor intervención del arquero Pedro González para salvar al arachán.

Central Español vs. Cerro Largo: alineaciones probables

Día. Domingo 15 de marzo

Hora. 10:00

Torneo. Apertura, fecha

Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Central Español. Rodolfo Alves; LucianoFernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Lucas Pino, Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel; Mariano Aguilera, Raúl Tarragona, Facundo Sosa.

DT: Pablo de Ambrosio.

Cerro Largo. Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Matías Fracchia; Gustavo Viera, Sebastián Assis, Mario García, Maximiliano Añasco; Axel Pandiani, Tiziano Correa.

DT: Danielo Núñez.

Árbitros:Javier Feres. Asistentes. Agustín Berisso, Julián Pérez. Cuarto. Juan Cianni.

VAR: Daniel Fedorczuk, Daniel Rodríguez.

Estadio. Parque Palermo

La previa:

El equipo de Pablo De Ambrosio viene de empatar ante Defensor Sporting en el Franzini y tiene bien aprendido su libreto. Conoce sus limitaciones, no tiene miedo de pasar sosobras y aprovechas sus sitauciones en ofensiva. Desde su vuelta a Primera División, el palermitano sumó tres victorias al hilo (Progreso, Peñarol y Juventud), luego cayó ante Wanderes y viene de empatar sin goles con el Tuerto. Aún no hay podido ganar en condición de local, jugando en el Parque Palermo. Eso buscará esta mañana.

Enfrente estará Cerro Largo, que comenzó el Apertura con una victoria ante Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas, pero desde entonces no ha ganado y viende de perder como local ante Montevideo City Torque en el Ubilla, que supo ser una fortaleza. Los arachanes suman cuatro derrotas al hilo: Wanderers, Defensor Sporting, Liverpool y la del último partido antes los Ciudadanos.