Real Madrid 4-1 Elche: de un golazo de Fede Valverde, a uno de Arda Güler de atrás de mitad de cancha, miralos

Federico Valverde volvió a ser decisivo para el Real Madrid. El uruguayo abrió el camino en el triunfo 4-1 ante Elche, siendo clave en el primer gol de Antonio Rüdiger, tras un tiro libre, y luego anotando el segundo tanto del encuentro. Ambas anotaciones llegaron sobre el final del primer tiempo, que sirven para que el Merengue se pusiera a un punto del Barcelona en LaLiga, que juega el domingo.

El primero llegó tras un tiro libre ejecutado por el mediocampista uruguayo, forzando el rebote del arquero Matías Dituro, y un mal rechace de Adrià Pedrosa, que terminó aprovechando el defensor alemán, que con una volea, anotó el 1-0.

El segundo llegó a los 44', tras una buena asistencia de Fran García, que Valverde recibió en la medialuna, enganchó y terminó anotando un golazo con el pie abierto, para ponerla sobre el ángulo izquierdo del arquero.

Los números de Federico Valverde, en Sofascore.

El mediocampista uruguayo no anotaba goles en tres partidos seguidos desde octubre de 2022, cuando le marco al Barcelona, Elche y Sevilla en tres encuentros de LaLiga. El ex Peñarol fue sustituido en el arranque del segundo tiempo, junto a Vinícius Junior, para dar lugar a Arda Güler y Gonzalo.

El Real Madrid terminó goleando en el segundo tiempo. Dean Huijsen, sorprendió en posición de "9" y aprovechó un gran centro de Daniel Yañez, a los 66'.

El descuento llegó a los 85'. Eduardo Camavinga dio un mal pase en salida, regalándosela a André Silva, que asistió a Grady Diangana y cuando este intentó poner la bola al medio, el canterano Miguel Ángel terminó anotando en contra.

La goleada la redondeó Güler, con un balazo desde su propia cancha, que encontró adelantado al arquero, para poner cifras definitivas en el final del partido.

A la espera de la revancha ante el City, Álvaro Arbeloa rotó y se encontró con un triunfo clave para seguir prendido a la pelea por LaLiga.