"Me regaló una noche mágica", dijo Doris, la mamá de Fede Valverde, y confesó un secreto con el Pajarito

Federico Valverde fue la figura en la cancha y su mamá, Doris Dipetta, se lució en una entrevista radial luego del hat-trick de su hijo en la goleada de Real Madrid sobre Manchester City por la UEFA Champions League. Dijo sentirse "una orgullosa mamá" y que su hijo "la rompió", en una una divertida charla a la que hasta sumó al taxista que la estaba trasladando desde el Santiago Bernabéu.

El chofer, consultado por la señora, era hincha del equipo Merengue y no podía creer que estaba llevando a la madre de la figura del partido. Impulsado por los conductores del programa, terminó ofreciéndose a no cobrar por el viaje.

Doris, presente en el estadio o no, tiene varias costumbres con su hijo y una de ellas es escribirle después de cada partido. El encuentro ante Manchester City no fue la excepción. "Le mandé, le dije que me había regalado, a mis casi 70 años, una noche mágica".

“Le escribo, gane o pierda, y ande bien, mal o regular. Me contesta siempre. Hasta cuando pierde, enojado me pone ‘vamos, mamá’”, comentó Doris a Radio Carve y contó que vio el partido de Champions en el palco de su hijo junto a su nuera, Mina Bonino, sus nietos, los suegros de Fede y muchos amigos y gente.

Quien faltó para la ocasión fue el papá de Federico, que según Doris es el más crítico con las actuaciones de su hijo en la cancha. “Hoy se quedó en casa porque está engripado, pero si dice que no le gustó algo, le pego”, bromeó la mamá del Pajarito y dijo que ese es el apodo preferido por el jugador del Real Madrid.

Fede Valverde en su noche "memorable" de Champions junto a sus compañeros del Real Madrid. Foto: AFP

Doris, como buena mamá, se desvive por su hijo, pero tiene que contener algunos mimos porque el futbolista es muy estricto con la dieta. “Fede se guía por su nutricionista y es superprofesional, pero si le llegan a dar el día libre capaz que me pide alguna milanesa”, confesó y contó un secreto con su hijo que seguro se remonta a cuando era jugador de Estudiantes de la Unión en baby fútbol.

Seguro que a Álvaro Arbeloa y a Marcelo Bielsa les gustaría tener el superpoder que tiene Doris. "Yo le miro las manos y ya sé cómo va a andar. Nunca se agrandó. Es el mismo", destacó sobre su hijo y valoró que mantiene la misma esencia de cuando era niño.

Este miércoles Federico le regaló tres goles y una noche mágica a su mamá, a la que también ya hizo abuela y se desvive por sus dos nietos mientras la nieta viene en camino. “Benicio es el niño más dulce que puedan imaginar, pero es más tranquilo y pausado. Bauti está todo el día con la pelota, como Fede cuando era chico”, reconoció Doris.