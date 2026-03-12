Fede Valverde convirtió un hat-trick en Champions League: desde 2001 que un jugador uruguayo no lo lograba

El Real Madrid le ganó 3-0 a Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y los tres goles del equipo Merengue los marcó Federico Valverde. Cuando terminó el partido le preguntaron al uruguayo si había sido el mejor partido de su carrera. "Seguro. Sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre, sobre todo por el triunfo del equipo", valoró el Pajarito.

Antes del partido, en la conferencia de prensa, Valverde había declarado que, junto a sus compañeros, debían dar el máximo para intentar conseguir un resultado favorable para el partido de vuelta en Inglaterra. El capitán cumplió con creces y marcó un hat-trick en 22 minutos. El primero fue a los 20 minutos cuando hizo un control orientado perfecto a un envío largo de Thibaut Courtois y luego dejó por el piso a Giuanluigi Donnarumma tocando por un lado y yendo a buscar la pelota por el otro para luego definir con el arco vacío cuando se estaba quedando sin ángulo.

El segundo fue la unión de las diagonales del uruguayo y Vinicius Junior que se unieron cuando el brasileño le puso una gran pelota filtrada de tres dedos al Pajarito que, dentro del área, casitgó de volea y de zurda para ganarle el segundo duelo de la noche al arquero del City. Solo siete minutos después de haber abierto la cuenta en el Bernabéu.

El tercero y último en su cuenta, y la del equipo, llegó a los 42 minutos del primer tiempo en sociedad con Brahím Díaz. El marroquí juntó algunos rivales al borde del área y metió una pelota pinchada notable y entre líneas para la llegada de Fede Valverde que ridiculizó a su marcador con un 'globito' y luego ajustició a Donnarumma con una volea contra el palo.

Figura y pico del partido. "Increíble. Uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para poder estar bien anímicamente; agradecer al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando, aunque ha sido una temporada difícil. Siempre nos han ayudado y nos han apoyado, así que se los agradezco", dijo Valverde luego de recibir el premio a mejor jugador del partido.

Real Madrid 3-0 Manchester City por Champions League

La actuación de Fede Valverde, más que consagratoria, fue el partido de su vida. Además, gracias a sus tres goles, un uruguayo volvió a convertir un hat-trick en Champions League después de 25 años.

Edinson Cavani hizo cuatro, pero en Europa League de 2012 jugando para el Napoli en un 4-2 del equipo italiano al Dnipro. Luis Suárez llegó a hacerle cuatro goles a Chile en una Eliminatoria Sudamericana, pero su mejor promedio en Champions son dos dobletes en el Barcelona.

Darwin Núñez, como Suárez, cumplió con un hat-trick en Europa League, jugando para Benfica y con Las Aguilas estuvo cerca de hacerlo en Champions cuando le marcó un doblete a Barcelona. Diego Forlán hizo a tres en Eliminatorias, y a nivel Europeo solo llegó a un doblete por Europa League cuando defendía al Atlético de Madrid.

El día que Walter Pandiani hizo un hat-trick en Champions League

El 7 de marzo de 2001, Deportivo La Coruña recibió al Paris Saint Germain en Riazor y la figura fue el uruguayo Walter Pandiani, que hasta este miércoles 11 de marzo de 2026, 25 años después, era el único uruguayo en anotar tres goles en un partido de UEFA Champions League.

En aquel entonces, el Rifle ingresó para jugar el segundo tiempo, cuando su equipo perdía 0-2 con PSG y a los pocos minutos de comenzado el complemento recibió el tercero. Para fortuna del Dépor, el uruguayo estaba en una noche inspirada.

A los 57 minutos hizo el primer gol, a los 76 marcó el segundo y le dio la victoria a Deportivo La Coruña a los 84 en un partido que tuvo una curiosidad. Los cuatro goles del equipo español, incluido el de Diego Tristán, fueron de cabeza.