Las sorpresas de Bielsa para la fecha FIFA de marzo: reservó a dos jugadores que atraviesan un gran momento

La selección de Uruguay tiene por delante la fecha FIFA de marzo en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México y en tal sentido, la Asociación Uruguaya de Fútbol ya tiene la lista de reservados que como es costumbre no es pública, pero en las últimas horas se dieron a conocer algunos nombres importantes que regresan a la Celeste.

Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al jugador, Marcelo Bielsa reservó a Fernando Muslera, actual golero de Estudiantes de La Plata que no venía siendo tenido en cuenta por el DT.

Muslera, que viene teniendo muy buenas actuaciones en el Pincha, tiene la posibilidad de volver a la selección uruguaya que defendió por última vez en el Mundial de Qatar 2022 con Diego Alonso como entrenador.

Fernando Muslera en el predio de Estudiantes de La Plata durante una entrevista. Foto: Nacho Amiconi/La Nación/GDA.

Tras esa Copa del Mundo, el golero de 39 años no fue convocado a la Celeste pero luego de la fecha FIFA de noviembre en la que Uruguay no consiguió buenos resultados ni rendimientos, su nombre comenzó a sonar fuerte en los pasillos del Complejo Celeste.

Los números de Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata según datos de SofaScore. Foto: SofaScore.

Ahora, Fernando Muslera está en la convocatoria y es jugador elegible por Marcelo Bielsa para integrar el plantel de la selección que el viernes 21 de marzo enfrentar a Inglaterra en Wembley y que el martes 31 de ese mes tendrá como rival a Argelia en la ciudad de Turín, en Italia.

Otra de las novedades en la lista de reservados es la de Agustín Canobbio, futbolista del Fluminense que había tenido su última participación con la selección en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Agustín Canobbio en Fluminense. Foto: AFP.

Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al futbolista de 27 años, en la noche del domingo el club brasileño le comunicó que estaba reservado y ahora se espera que pueda llegar a ser convocado para esos dos encuentros amistosos de la Celeste.

Cabe recordar que Canobbio había sido muy crítico con la gestión de Bielsa al mando del plantel pero el entrenador habló al respecto y dijo en conferencia de prensa que: "Nunca dejé de considerarlo, nunca. Pasó lo que pasó, él dijo lo que dijo y yo seguí todos los fines de semana viendo sus actuaciones en su equipo”.

Los números de Agustín Canobbio en Fluminense según datos de SofaScore. Foto: SofaScore.

“Hay jugadores que han cometido equivocaciones de las que yo creo que no hay regreso, pero Canobbio no es uno de esos jugadores, y ni podría yo decir que ha cometido errores”, sentenció el entrenador de la selección uruguaya.