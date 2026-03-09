Las dos incorporaciones de jerarquía para Juanicó: un exprofesional y el hermano de un jugador de selección

El Club Atlético Juanicó de Canelones comenzó a mover su plantel de cara a la temporada 2026, en la que volverá a competir en la Copa Nacional de Clubes B de OFI, torneo que este año tendrá un valor especial al disputarse en el marco de los 80 años de la Organización del Fútbol del Interior.

Entre las incorporaciones aparece Alec Israel, futbolista uruguayo oriundo de Nueva Helvecia (Colonia) y hermano mayor del arquero de la selección uruguaya Franco Israel, quien seguramente esté convocado al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Israel, lateral izquierdo, se formó y jugó durante años en el Club Artesano de Nueva Helvecia, institución donde también dio sus primeros pasos Franco. Debutó con sólo 15 años en el primer equipo del club coloniense y también integró la selección de Colonia. Alec viene de jugar en la Liga Universitaria de Montevideo.

Los hermanos Alec y Franco Israel. Foto: Instagram

Alec Israel, hermano de Franco, en la Liga Montevideo. Foto: Liga MVD

Juanicó iniciará oficialmente los entrenamientos este martes 10 de marzo, bajo la conducción técnica de Federico Macías, entrenador que también dirige en las formativas de Albion.

Otra de las novedades del plantel será la incorporación de Matías Duffard, futbolista con pasado reciente en el fútbol profesional defendiendo a Juventud de Las Piedras.

Matías Duffard en Juventud de Las Piedras. Foto: Archivo/El País

El rojinegro llega a esta temporada tras un 2025 muy destacado a nivel local, donde se consagró campeón del Torneo Monegal de Canelones ganando Apertura y Clausura, sin necesidad de finales, y ahora se prepara para afrontar un nuevo desafío en el plano nacional cuando la Copa OFI B comience a disputarse a mediados de mayo.