Cómo quedaron las tablas del Apertura y Descenso tras el empate de Peñarol y la derrota de Nacional

Los dos cuadros grandes dejaron puntos en la quinta fecha del Torneo Apertura y se formó un pelotón de seis equipos en la cima de la tabla de posiciones de la Liga AUF Uruguaya 2026 del que por ahora nadie se puede escapar.

El sábado en el Estadio Campeón del Siglo, el Danubio de Diego Monarriz sorprendió a Peñarol con un gol tempranero Enzo Cabrera, y aunque el Carbonero pudo reaccionar y encontró el empate por medio del colombiano Luis Angulo en el complemento, no pudo darlo vuelta y terminaron igualados con un gol cada uno.

Por otro lado, Nacional visitó el domingo el Parque Artigas de Las Piedras y cayó frente a Juventud por 3-1, con goles de Alejo Cruz, Gonzalo Gómez y Mateo Izaguirre, y Maxi Gómez para los tricolores.

También empataron Deportivo Maldonado (sin goles frente a Wanderers en el Parque Viera) y Central Español (también 0-0 contra Defensor Sporting en el Franzini) y, al igual que Peñarol, no pudieron pasar la línea de los 10 puntos. A los que llegó Racing luego de ganarle 1-0 a Cerro en el Parque Roberto.

Asimismo, a ese grupo se sumaron Montevideo City Torque y Liverpool, que este lunes le ganaron a Largo y Boston River respectivamente, y también alcanzaron las 10 unidades.

En una segunda línea quedaron tres equipos con ocho puntos: Danubio, Defensor Sporting y Wanderers.

En cuanto al descenso, los más comprometidos luego de las primeras cinco fechas de la temporada son Wanderers y Progreso, que no pudieron sumar tres puntos y están último y penúltimo en la tabla de abajo.

Unos escalones más arriba están Albion y luego Cerro, pero todavía queda mucha tela por cortar en la lucha por la permanencia.