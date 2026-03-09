El calvario de las lesiones en Peñarol: "No le encontramos la vuelta", se sinceró Diego Aguirre

“No, no le encontramos la vuelta”, declaró resoplando Diego Aguirre, con una sonrisa resignada, al cerrar la conferencia de prensa del sábado, luego del empate 1-1 de Peñarol frente a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. Pero la pregunta no apuntaba a los dos puntos que se escaparon en la quinta fecha del Apertura. El foco estaba en otro problema que vuelve a golpear al plantel: la interminable catarata de lesiones, un calvario físico que parece no darle tregua al equipo.

Es que al minuto de juego contra el franjeado cayó desplomado al césped Nahuel Herrera y pidió el cambio, tomándose de nuevo el mismo hombro izquierdo que lo aqueja desde las finales 2025 y que este año ya lo dejó afuera de las dos primeras fechas.

Nahuel Herrera visiblemente dolorido tras la lesión que sufrió en el hombro en el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

En su lugar entró Diego Laxalt para ocupar el lateral izquierdo y cambiar a línea de cuatro, en lugar de jugar con tres zagueros, como el DT planeó toda la semana. Pero el remedio no fue mejor que la enfermedad: en los descuentos del primer tiempo, Laxalt acusó lesión y también pidió el cambio. Se retiró tomándose el posterior y todo apunta a una distensión o posible desgarro que lo alejará de las canchas por, al menos, un par de fechas.

El momento en el que la sanidad de Peñarol atiende a Diego Laxalt tras su lesión. Foto: Estefanía Leal.

Algo similar sufrió Eduardo Darias, que luego de una larga recuperación de ligamentos cruzados solo pudo jugar un puñado de minutos en el clásico de la Supercopa y luego la primera fecha contra Montevideo City Torque. Pero se perdió las cuatro siguientes por una lesión muscular de la que poco se conoce. Aguirre dice que ya está para volver, pero también lo estaba para el clásico, dos fechas atrás.

Eduardo Darías y Matías Arezo en el calentamiento vs. River Plate. Foto: @OficialCAP.

El que sí volvería para la sexta fecha es el capitán Maxi Olivera, recuperado del desgarro que sufrió en aquel amistoso de enero ante Colo Colo, y le cortó la pretemporada e inicio del campeonato.

Pero la lista de lesionados no termina ahí: también está Lucas Hernández, que todavía no debutó esta temporada por un tema muscular, luego de haberse recuperado de la lesión de meniscos que sufrió al final de la temporada anterior.

Lucas Hernández celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

Ni hablar el caso de Abel Hernández, recuperándose de una fisura de ligamentos que sufrió a los dos minutos de su anhelada vuelta a Peñarol, en el primer amistoso de la pretemporada frente a River argentino.

El gesto de Aguirre y esa sonrisa que mezcló bronca, incertidumbre y preocupación, responden a un problema que en su plantel parece no tener fin y puede ser el peor talón de Aquiles: los imponderables que sucumben cualquier planificación.