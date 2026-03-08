Un primer tiempo para el olvido: Peñarol sufrió las lesiones de Nahuel Herrera y Diego Laxalt

En el amanecer del partido entre Peñarol y Danubio por la quinta fecha del Torneo Apertura el anfitrión sufrió una baja importante al confirmarse la lesión de Nahuel Herrera. El defensor central realizó un cambio de frente desde el sector izquierdo y, cuando la pelota ya estaba en el aire, recibió el choque hombro con hombro de Nicolás Azambuja, el joven delantero de la Franja.

De inmediato, el zaguero cayó al suelo visiblemente dolorido cuando apenas iba un minuto de juego y el árbitro Gustavo Tejera debió detener el compromiso para que ingresara el cuerpo médico a atenderlo.

El entrenador Diego Aguirre analizaba lo que estaba sucediendo a la distancia, hasta que el capitán Jesús Trindade se le acercó para comentarle que la lesión había sido en el hombro, el mismo sitio donde hace unos meses sufrió una lesión.

El momento de la lesión de Nahuel Herrera durante el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

El técnico se movió rápido y le dio ingreso a Diego Laxalt para pasar a conformar una línea de cuatro defensores. Sin embargo, en el cierre de la primera parte el futbolista sintió una dolencia en el aductor y la sanidad debió ingresar nuevamente a la cancha. Después de evaluarlo, le hicieron la seña a distancia al entrenador de que no estaba para seguir jugando.

Diego Laxalt trasladando la pelota ante la marca de Emiliano Velázquez en el Peñarol vs. Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Laxalt salió del campo de juego y el Mirasol jugó los cinco minutos de adición con 10 futbolistas con el objetivo de no perder una ventaja de cambios.

