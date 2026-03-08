Luis Angulo tras convertir su primer gol en Peñarol: "Venía mentalizado, era uno de mis objetivos"

Luis Angulo, atacante colombiano con actualidad en Peñarol, anotó este sábado frente a Danubio su primer gol con el aurinegro en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura. Fue el 1-1 definitivo cuando corrían 77 minutos de juego. Una vez finalizado el partido, expresó en diálogo con DSports: "Venía mentalizado, desde que llegue era uno de mis objetivos poder ayudar al equipo con goles o asistencias, y hoy se me dio la oportunidad", inició.

Luis Angulo celebrando el gol de Peñarol ante Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Y añadió: "Estoy un poco triste con el resultado, de a poco me voy sintiendo con más confianza".

En lo que respecta al área sanitaria, el compromiso le dejó varias alarmas al aurinegro. En primer lugar, Nahuel Herrera, quien había sido incluido en la oncena titular, pudo estar apenas un minuto en cancha por una nueva lesión en el hombro.

Después de hacer un cambio de frente desde el sector izquierdo y cuando la pelota ya estaba en el aire, recibió un choque hombro con hombro de Nicolas Azambuja que lo dejó tendido en el césped. Al verlo visiblemente dolorido, pidieron asistencia médica e instantes después se confirmó que no estaba para seguir en cancha.

Fue reemplazado por Diego Laxalt, quien en el cierre del primer tiempo debió salir por una dolencia en el aductor.