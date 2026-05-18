Plan de Cosse para el Legislativo genera dudas por costos; para el FA se requiere acuerdo de todos los partidos

Sin demasiadas modificaciones respecto al anteproyecto que trascendió, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, presentó ante la Comisión Administrativa del Poder Legislativo la idea central de su plan de obras para recuperar espacios del Palacio Legislativo, en el marco de la conmemoración de los 100 años del edificio, cumplidos en agosto de 2025.

Apoyada por el arquitecto Salvador Schelotto y la ingeniera civil Natalia Castro, la propuesta apunta a una “intervención urbana integral” no solo en la explanada del edificio, sino también sobre la Avenida General Flores, e incluye además la construcción de un nuevo anexo.

“Entiendo que la propuesta cumple ambas funciones, porque permite descomprimir el edificio del Palacio Legislativo, mejorar las condiciones de trabajo, ordenar usos, prevenir riesgos asociados a la acumulación de documentación y proteger un edificio patrimonial”, defendió la jerarca la idea luego de que los dos profesionales la desarrollaran.

Castro, por ejemplo, informó que en el caso puntual de la biblioteca del edificio histórico hay actualmente 15 depósitos con más de 300.000 libros que, en algunos casos, “al ver las condiciones en las que están, sin duda, incrementan el riesgo sobre el edificio, es decir, sobre el patrimonio y los riesgos de incendio, pero también con las condiciones del propio libro que se quiere guardar”. El Palacio Legislativo no cuenta con habilitación de Bomberos.

También, agregó la ingeniera, se han detectado problemas referentes a la falta de ventilación e iluminación adecuada para los funcionarios que se desempeñan diariamente en ese lugar de trabajo, entre otros problemas a resolver que fueron descritos.

Y es que, entre los diferentes partidos políticos que tienen representación parlamentaria, existe el consenso sobre la necesidad de restaurar el Palacio Legislativo, aunque la propuesta original de Cosse fue duramente criticada en particular de parte de la oposición por lo ambiciosa —incluye un CAIF, un hogar estudiantil, una semipeatonal— y lo costosa, cuando hay US$ 10 millones presupuestados para la obra proyectada.

“El Palacio tiene una enorme carga funcional, como todos nosotros sabemos. Es un edificio histórico patrimonial, que tiene un valor excepcional —invaluable, seguramente—, pero que hoy concentra usos, archivos, circulaciones, oficinas y actividades que no siempre son compatibles con su preservación, con la seguridad de las personas que trabajan acá y en general con las exigencias actuales de funcionamiento. Entendemos que cuidar el Palacio no es solamente restaurarlo, que es muy importante, ni es solamente iluminarlo. Es un proceso que también debe incorporar a su entorno. La idea, entonces, es descomprimirlo, descongestionarlo, protegerlo, ordenar sus usos, generar condiciones para que pueda seguir cumpliendo su función institucional sin deteriorar su valor patrimonial”, defendió Cosse su iniciativa, aunque precisó que lo presentado es apenas una “idea” que funcione como disparadora también para mejorar los “flujos peatonales y vehiculares” de la zona que requiere ser ordenada (la rotonda del Palacio es uno de los puntos con más tráfico de la capital departamental) .

No obstante, según la versión taquigráfica a la que accedió El País, hubo reparos de parte del diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez con respecto a la interacción que se había dado con la Intendencia de Montevideo cuando el proyecto plantea obras que implicarán sustantivos cambios en la movilidad de la zona. Esta preocupación también fue puesta sobre la mesa por el senador del Partido Colorado Tabaré Viera, integrante de la Comisión.

Financiamiento

Entre los ejes centrales que han circulado en torno a la propuesta inicial, se volvió a plantear si hay realmente posibilidades económicas de llevar adelante un plan de obras como el planteado, que varios de los representantes de los partidos de la Comisión Administrativa consideran es muy superior a los US$ 10 millones a disposición.

En esta línea, Viera señaló que a partir de informes aportados por asesores de su partido la sola construcción del edificio “no baja de los US$ 10 millones, a lo que hay que sumarle además el entorno”.

“Estamos hablando de un proyecto que no bajaría presupuestalmente de los US$ 15 millones , o sea, un 50 % más de lo que hipotéticamente tenemos. Y conociendo también, como viejo ejecutor, lo que son las obras del Estado, los imprevistos, etcétera, mayores costos y todo lo que después viene, seguramente puede salir más. Entonces, para nosotros hablar de costo y financiamiento es muy importante a fin de avanzar en esta idea. También tengo que mencionar la oportunidad de hacer una inversión tan grande cuando se está hablando de una —compleja y restrictiva— situación económico-financiera y hemos debatido mucho sobre otras necesidades del país”, desarrolló Viera, que a su vez citó los dichos del ministro de Economía, Gabriel Oddone, de que él no avanzaría en una obra de esas características.

Consenso necesario

De parte de dos de los integrantes del Frente Amplio (FA), el senador Daniel Caggiani y Carlos Reutor, se planteó la inquietud de que no está contemplado en lo presentado una mejora en el estacionamiento del Senado, “donde ya tenemos algunas complicaciones en el del Edificio Artigas”.

“Hoy tenemos 77 lugares —si no me equivoco— para 99 diputados, sin contar con los senadores. No visualizó ningún estacionamiento en este esquema”, aportó el diputado del MPP.

Caggiani, por su parte, apuntó que era necesario para seguir avanzando en una propuesta de este tipo “trabajar consensuadamente” entre los diferentes partidos políticos para lograr alcanzar “algún tipo de resultado concreto”.

Esto en referencia a que la Comisión Administrativa está actualmente compuesta por Cosse, Caggiani, Reutor y María Inés Obaldía por el FA, además de Rodríguez y Carlos Moreira por el Partido Nacional y Viera por el Partido Colorado. Sin embargo, para aprobar el proyecto final alcanza con los cuatro votos con los que cuenta el oficialismo.

Según supo El País, en el caso del FA el tema se tratará la semana que viene, mientras que por el momento se ha optado por mantener silencio, cautela e incluso algunos reparos. Lo que sí está claro en el oficialismo es la necesidad de un acuerdo común entre todos los partidos para avanzar en una obra de estas dimensiones o incluso apoyar un proyecto más acotado.

En el caso de los blancos, sus dos legisladores integrantes de la Comisión Administrativa transmitirán lo presentado por la vicepresidenta y sus asesores a las dos bancadas del Partido Nacional. Lo propio hará Viera con los colorados.