Frente Amplio emitió un comunicado tras el femicidio de la concejala Florencia Rodríguez

El Frente Amplio emitió un comunicado para expresar su “profundo dolor y consternación” por el femicidio de Florencia Rodríguez, “concejala frenteamplista, docente y militante comprometida con su comunidad”. La coalición de izquierdas destacó que la joven, de 29 años, "dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa".

Rodríguez fue asesinada este sábado por su expareja, un funcionario de la Policía de Montevideo. El agresor también mató a la actual pareja de ella —un hombre de 37 años— y luego se suicidó.

"Su femicidio en manos de quien fue su pareja no es un hecho aislado. Es la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad", agregó el Frente Amplio en su comunicado.

El partido reafirmó su compromiso "con la lucha contra todas las formas de violencia basada en género": "No alcanza con la indignación momentánea: necesitamos fortalecer las políticas públicas de prevención, atención, protección y reparación, así como construir transformaciones culturales profundas que permitan vivir vidas libres de violencia".

"Que su memoria nos encuentre organizadas, sosteniendo la convicción de que una sociedad más igualitaria y libre de violencia es una tarea colectiva impostergable", cierra el comunicado.

¿Quién era Florencia Rodríguez?

Florencia Rodríguez Modernelli tenía 29 años y era profesora de Biología. Integraba el Concejo Municipal de Los Cerrillos. La joven era "dulce y muy activa; excelente compañera, con una juventud divina, llena de vida y de cosas por hacer", resaltó en diálogo con Subrayado (Canal 10) Claudia Felipez, alcaldesa de Los Cerrillos.

La mujer repartía sus horas del día en dar clases y ejercer su rol de concejala, "con una personalidad fuerte y convencida de sus principios, defensora de las causas justas", agregó Felipez.

Este viernes las mujeres mantuvieron su última charla telefónica en la que, "con su vocación de servicio y como habitante del medio rural" Rodríguez expresó su preocupación por el estado de la caminería rural.

Cómo ocurrió el crimen de Florencia Rodríguez

Un doble homicidio con posterior suicidio ocurrió en la madrugada de este sábado en Los Cerrillos, Canelones, según informó la Jefatura de Policía del lugar. El hecho ocurrió en el kilómetro 7.300 de la Ruta 49.

Patrullero de Policía de Canelones. Foto: Archivo El País.

Según información primaria, un hombre de 26 años —funcionario policial de la Jefatura de Montevideo— ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó a ella y a la actual pareja de ella y luego se quitó la vida.

El parte policial indica que hombre, que portaba el arma de reglamento, ingresó a la vivienda tras forzar una abertura del lugar. Al llegar la Policía constató el fallecimiento de los tres: una mujer de 29 años, un hombre de 37 años y el atacante de 26 años. Posteriormente, se identificó a la mujer como Florencia Rodríguez Modernelli, concejala del municipio de Los Cerrillos por el Frente Amplio.

Según fuentes policiales, el homicida y su expareja habían terminado la relación cinco meses atrás. En el relevamiento de la escena se incautaron el arma utilizada, cartuchos, vainas servidas, dispositivos móviles y vehículos.

Los cuerpos fueron derivados al médico forense para las pericias correspondientes. En el caso trabaja la Fiscalía letrada de Canelones.