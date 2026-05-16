Hombre de 26 años mató a su expareja, a la pareja actual de ella y se suicidió en Los Cerrillos

Un doble homicidio con posterior suicidio ocurrió en la madrugada de este sábado en Los Cerrillos, Canelones, según informó la Jefatura de Policía del lugar. El hecho ocurrió en el kilómetro 7.300 de la Ruta 49.

Según información primaria, un hombre de 26 años -funcionario policial de la Jefatura de Montevideo- ingresó a la vivienda de su expareja y le disparó a ella y a la actual pareja de la misma para luego quitarse la vida.

El parte policial indica que hombre, que portaba el arma de reglamento, ingresó a la vivienda tras forzar una abertura del lugar. Al llegar la Policía constató el fallecimiento de los tres: una mujer de 29 años, un hombre de 37 años y el atacante de 26 años.

Según fuentes policiales, el homicida y su expareja habían terminado la relación cinco meses atrás. En el relevamiento de la escena se incautaron el arma utilizada, cartuchos, vainas servidas, dispositivos móviles y vehículos.

Los cuerpos fueron derivados al médico forense para las pericias correspondientes. En el caso trabaja la Fiscalía letrada de Canelones a cargo de la Dra. Penza.