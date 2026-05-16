Peñarol vs. Liverpool por el Torneo Intermedio: hora, equipos y la otra mala racha que quiere cortar el Mirasol

Una mala racha de partidos sin triunfos quedó atrás en Peñarol luego de la agónica victoria del lunes frente a Cerro Largo en el Ubilla de Melo y ahora, el equipo de Diego Aguirre tiene otro desafío en el estreno Mirasol en el Torneo Intermedio que será hoy a las 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) frente a Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo.

Y es precisamente el escenario aurinegro el protagonista del desafío de un equipo que luego de cortar la sequía de ocho encuentros sin ganar, ahora va por ponerle fin a la marca de cinco juegos sin poder sumar de a tres en un estadio que supo convertir en una verdadera fortaleza, algo que no es tan así en este pasaje de la temporada 2026.

Es que los dirigidos por la Fiera no ganan en el CDS desde hace 56 días. El último triunfo de Peñarol allí fue el sábado 21 de marzo, tardecita en la que venció a Cerro por 3 a 1 en la séptima fecha del Torneo Apertura.

A partir de ahí, el Carbonero no pudo ganar más jugando como local. El 29 de marzo perdió 2-1 con Racing un partido clave para el desenlace del Apertura, el 13 de abril cayó 2-0 con Liverpool, el jueves 16 perdió con Platense 2-1 —dejó atrás un invicto de 22 encuentros sin caer en su escenario por Copa Libertadores— y posteriormente llegaron dos empates consecutivos en el cierre del Apertura. El lunes 20 de abril igualó 2-2 con Juventud de Las Piedras en la fecha 12 y el lunes 4 de mayo 1-1 con Defensor Sporting en la fecha 14.

Un dato a tener en cuenta es que esta tarde el Mirasol buscará cortar esa racha adversa ante un rival que ya sabe muy bien lo que es ganar en el Campeón del Siglo como Liverpool. El negriazul no solo celebró allí la obtención de su primer título en el Campeonato Uruguayo en 2023 sino que además, le ganó ahí mismo al aurinegro hace 33 días.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Lo cierto es que además de lo estadístico, está lo futbolístico y ese es otro tema complejo para un Peñarol que volverá a tener ausencias importantes por lesión y que ya mira de reojo también un partido decisivo de Copa Libertadores como el que jugará el próximo jueves frente a Corinthians por la penúltima fecha del Grupo E, también en el Campeón del Siglo.

Con la baja de Mauricio Lemos y Eric Remedi, ambos en sanidad, Aguirre tendrá el regreso al arco de Washington Aguerre tras cumplir una fecha de suspensión y hay que ver qué decisión toma el entrenador con Emanuel Gularte, Eduardo Darias y Javier Cabrera, quienes podrían aparecer al menos en la lista de convocados.

Y en medio de este panorama, Diego Aguirre buscará mantener la senda de la victoria ante un negriazul que de la mano de Jorge Fossati arrastra una marca de un triunfo —ante Danubio por 3 a 0— y una derrota —con Wanderers 1 a 0—, ambos partidos en el Parque Viera.

De todas maneras y aferrado a una racha más que positiva frente a Peñarol, al que le ganó en cinco de los últimos siete enfrentamientos que se disputaron en el Estadio Campeón del Siglo, donde hoy el Carbonero buscará cortar la otra racha y celebrar, pero ahora con su gente.

El festejo de los jugadores de Liverpool tras el triunfo ante Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol vs. Liverpool