MC Torque vs. Nacional en vivo: el equipo de Bava busca seguir en la senda triunfal previo a un juego clave

Hora: 20:00.
TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.
Estadio: Charrúa.
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Agustín Berisso y Mauricio Hernández
Cuarto árbitro: Augusto Olmos
VAR: Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.
Montevideo City Torque
Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Sebastián Cáceres; Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón.
D.T. Marcelo Méndez.
Nacional
Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, L. Boggio/A. Dos Santos, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez.
D.T. Jorge Bava.