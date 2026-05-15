MC Torque vs. Nacional en vivo: el equipo de Bava busca seguir en la senda triunfal previo a un juego clave

El Torneo Intermedio se pone en marcha en el Estadio Charrúa, escenario en el que el Ciudadano recibe como local al Tricolor, que mira de reojo a la Copa Libertadores.

Enrique Arrillaga
Maxi Gómez festeja un gol en Nacional.
Foto : Darwin Borrelli

Montevideo City Torque y Nacional abren el Torneo Intermedio, segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya, y lo hacen desde la hora 20:00 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en el Estadio Charrúa, escenario en el que el equipo Ciudadano auspicia como local.

Los de Jorge Bava, que vienen de cerrar el Torneo Apertura con goleada 4-0 frente a Cerro cortando una racha de cuatro derrotas al hilo, buscan ahora seguir en la senda de la victoria en la previa a un encuentro que será clave en la Copa Libertadores como el de este miércoles frente a Universitario de Perú en el Gran Parque Central.

Del otro lado están los dirigidos por Marcelo Méndez, que también afrontan actividad internacional pero por Copa Sudamericana, llegan tras haber cerrado el Apertura con triunfo ante Progreso y luego de jugar este viernes tendrán el martes 19 un juego clave frente a Deportivo Riestra en el Estadio Centenario.

Montevideo City Torque vs. Nacional

Hora: 20:00.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Charrúa.

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Agustín Berisso y Mauricio Hernández

Cuarto árbitro: Augusto Olmos

VAR: Jonathan Fuentes y Federico Piccardo.

Montevideo City Torque
Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Sebastián Cáceres; Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón.
D.T. Marcelo Méndez.

Nacional
Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Baltasar Barcia, Lucas Rodríguez, L. Boggio/A. Dos Santos, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez.
D.T. Jorge Bava.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Montevideo City Torque y Nacional?

El primer encuentro que tendrá el Torneo Intermedio lo protagonizarán el Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa, pero para quienes no vayan al Parque Rivera esta noche, el partido es televisado por DSports, cables de todo el Uruguay, Disney+ y también por Antel TV.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Montevideo City Torque vs. Nacional!

El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo y minuto a minuto al partido que desde la hora 20:00 y en el Estadio Charrúa jugarán el Montevideo City Torque y Nacional para abrir el Torneo Intermedio, segundo certamen de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya.

