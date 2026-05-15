Investigan homicidio en San Carlos: encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una heladera
El cuerpo fue encontrado por el esposo de la mujer y dio aviso a la Policía. El hombre fue detenido al ser el principal sospechoso. Tiene a su cargo a un menor de edad, hijo de la víctima.
La Policía encontró el cuerpo de una mujer dentro de una heladera en el barrio Asturias de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Maldonado.
El cuerpo fue encontrado por el esposo de la mujer y dio aviso a la Policía, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes policiales. El hombre, de 33 años, se encuentra detenido.
La víctima tenía 32 años y fue hallada con un disparo de arma de fuego. El hecho ocurrió en las calles Madrid y Aragón.
El hombre declaró que una persona armada ingresó en la noche del jueves a la finca donde vive junto a la mujer y un menor de edad hijo de la víctima, y le efectuó un disparo a la mujer. Señaló que este intruso metió en la heladera a la mujer y le dijo que se quede "quieto" y se fue. Lo sospechoso es que estas declaraciones las dio sobre el mediodía de este viernes.
En el caso trabaja el fiscal Sebastián Robles, médico forense y Policía Científica.
Imputado por homicidio en Flores
La Fiscalía Departamental de Flores formalizó este viernes a un hombre que en la madrugada del miércoles 13 de mayo participaba de un meeting de caza en el departamento, donde dio muerte a otro tras herirlo con un arma de fuego.
El ahora formalizado, que integraba dicho grupo, fue imputado por la presunta comisión de "un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a título de dolo eventual, en grado consumado y en calidad de autor".
Fiscalía informó además que se le impuso un arresto domiciliario total con conexión de dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días, mientras continúe la investigación.
Por otro lado, la Jefatura de Policía de Flores dio detalles sobre lo ocurrido en la madrugada del pasado miércoles. Sobre las 03:58 AM, tomaron conocimiento de que en ruta 3 se encontraba un hombre herido por arma de fuego. Una vez en el lugar, las autoridades policiales constataron que había un grupo de personas cazando en el interior de un campo, donde se encontró al hombre, que tenía 44 años, fallecido.
Allí, el ahora formalizado fue detenido y se incautaron tres armas de fuego y municiones, entre otros objetos.
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