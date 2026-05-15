Imputaron por homicidio agravado a un hombre que mató a otro en una excursión de caza en Flores

La Fiscalía Departamental de Flores formalizó este viernes a un hombre que en la madrugada del miércoles 13 de mayo participaba de un meeting de caza en el departamento, donde dio muerte a otro tras herirlo con un arma de fuego.

El ahora formalizado, que integraba dicho grupo, fue imputado por la presunta comisión de "un delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a título de dolo eventual, en grado consumado y en calidad de autor".

Fiscalía informó además que se le impuso un arresto domiciliario total con conexión de dispositivo de monitoreo electrónico, por el plazo de 180 días, mientras continúe la investigación.

Por otro lado, la Jefatura de Policía de Flores dio detalles sobre lo ocurrido en la madrugada del pasado miércoles. Sobre las 03:58 AM, tomaron conocimiento de que en ruta 3 se encontraba un hombre herido por arma de fuego. Una vez en el lugar, las autoridades policiales constataron que había un grupo de personas cazando en el interior de un campo, donde se encontró al hombre, que tenía 44 años, fallecido.

Allí, el ahora formalizado fue detenido y se incautaron tres armas de fuego y municiones, entre otros objetos.

Investigan homicidio de un hombre de 31 años en barrio Lavalleja Sur: fue hallado con varios disparos

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este viernes que se está investigando un homicidio ocurrido en las últimas horas en Rambla Costanera y Máximo Santos, en el barrio Lavalleja Sur, donde fue hallado el cuerpo de un hombre de 31 años.

Según un comunicado, personal policial concurrió esta madrugada a las inmediaciones de dicho cruce luego de una comunicación del Centro de Comando Unificado (CCU), que alertaba por una persona que se encontraba sin vida. En ese lugar fue hallado el hombre, por lo que intervino el Departamento de Homicidios.

Calle Máximo Santos. Foto: captura Google Maps.

Según información primaria, un testigo del lugar manifestó haber encontrado a la víctima y sostuvo que, horas antes, había escuchado varios disparos.

La víctima tenía heridas que eran compatibles con disparos de arma de fuego.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios, quienes se encuentran realizando relevamientos para que el hecho sea esclarecido.