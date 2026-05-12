Asesinato de niño de un año y medio en barrio Colón: imputaron a un hombre por encubrimiento

Un hombre que había sido detenido en el marco de la investigación por el asesinato de un niño de un año y medio en el barrio Colón fue imputado este martes por el delito de encubrimiento y deberá cumplir prisión preventiva. El crimen tuvo lugar el pasado 27 de abril, entre las calles Pasaje J y Bulevard Aparicio Saravia.

Según informó la Fiscalía, el hombre había sido detenido durante una serie de operativos realizados el pasado lunes 11 de mayo en el barrio Conciliación. Deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación por el crimen.

Por ahora, la hipótesis principal apunta a un conflicto entre bandas que se enfrentaron en abril; en este ataque puntual el objetivo era el padre del bebé, un joven de 24 años, que sobrevivió.

Dos oficiales en un patrullero durante un operativo policial. Foto: Archivo El País

Los detalles del crimen

El joven iba en su auto Volkswagen Vento rojo con su hijo en la falda, cuando, en determinado momento, fue atacado a disparos. Mientras que el hombre recibió tiros en el brazo y en el hombro izquierdo —por lo que estuvo internado algunas horas pero quedó fuera de peligro—, al niño la balacera le costó la vida.

El ataque provino de un auto que horas después fue hallado por la Policía en el barrio Verdisol. El vehículo estaba en condiciones, lo que permitió que la Policía Científica pudiera analizar la presencia de material biológico que, eventualmente, pudiera servir para hacer un cotejo de ADN.

Bebé baleado en Malvín Norte

Días atrás fue también baleado un bebé de seis meses en una vivienda del barrio Malvín Norte. El niño, que sobrevivió el impacto del arma de fuego, está "estable" y "permanece internado en el Hospital Pereira Rossell", según informó el Ministerio del Interior. Personal del Departamento de Homicidios llevó a cabo este lunes dos allanamientos con el objetivo de encontrar al presunto autor del delito, logrando su detención horas más tarde.

Se trata de un joven de 21 años que cuenta con tres antecedentes penales. Según supo El País, este hombre ya estuvo en prisión y cuenta con dos antecedentes por hurto y uno por receptación. También fue conducido a Fiscalía de Homicidios.