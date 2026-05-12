Hombre fue asesinado de varios disparos en Flor de Maroñas: lo encontró una vecina en la puerta de su casa

Un hombre de 33 años fue asesinado en el marco de una balacera en el barrio Flor de Maroñas este lunes por la noche, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado. La víctima recibió un disparo en el pecho y fue trasladada a un centro de salud de la zona, pero terminó falleciendo debido a la gravedad de sus heridas.

Según reconstruye la información policial, el tiroteo tuvo lugar en las inmediaciones de las calles María Manrupe y Eusebio Vidal. Una vecina de la zona explicó a los efectivos que había escuchado varios disparos de arma de fuego y que, cuando salió de su casa para ver qué había pasado, se encontró con un hombre herido en la puerta.

Con la ayuda de otro vecino trasladaron a la víctima hasta la policlínica de Malinas, donde le diagnosticaron una "herida de arma de fuego sin orificio de salida en el hemitórax derecho". La víctima carecía de antecedentes penales.

En la escena la Policía pudo encontrar 18 vainas de calibre 9 mm. Se trabaja para esclarecer el hecho.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Camión despistó, chocó contra un árbol y se prendió fuego: el conductor logró salir solo con quemaduras leves

Un nuevo siniestro de tránsito en rutas nacionales se registró en la noche de este lunes. Casi a las 20:00, a la altura del kilómetro 23 de la carretera 136, en Mal Abrigo, San José, un camión con semirremolque que circulaba de sur a norte despistó y chocó contra un árbol. Luego del accidente, el vehículo tomó fuego.

El conductor del camión, un hombre de 48 años, logró salir por sus propios medios y solo sufrió quemaduras que no serían de entidad, según indicó la Policía Caminera en el parte. La espirometría que le realizaron arrojó un resultado negativo.

Aún restan determinar cuáles fueron las causas del siniestro. Lo que se sabe hasta ahora es que las pérdidas fueron totales aunque no llevaba carga.

Camión con semirremolque que se prendió fuego tras un siniestro de tránsito en Mal Abrigo, San José. Foto: Policía Caminera

Madre e hija murieron en un accidente en Lavalleja

Por otro lado, en la mañana del lunes se registró un siniestro de tránsito fatal en Lavalleja, cerca de Villa Serrana: murieron madre e hija, que circulaban en el mismo vehículo. El parte ampliado de Policía Caminera indica que en ese auto iban por la ruta cuatro ocupantes, de sur a norte, cuando despistó y chocó contra una señalización vertical. Eso provocó que el auto saliera proyectado nuevamente hacia la vía de circulación e impactara frontalmente contra un segundo auto que circulaba en sentido contrario en el cual iba un único ocupante.

El conductor del primer auto, un hombre de 57 años, fue trasladado a un hospital de Minas donde le diagnosticaron fractura de tibia. La espirometría que le realizaron arrojó un resultado negativo. Como acompañante iba una mujer de 57 años que murió, así como una mujer más grande, de 83 años. Una joven de 29 años resultó politraumatizada.

En el otro auto, el conductor, un joven de 28 años, salió ileso. También dio negativo el resultado de la espirometría.