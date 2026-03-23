Condena por homicidio en Flor de Maroñas: quién es "Keko", el joven que admitió el crimen tras ser filmado

Un hombre de 25 años admitió su participación en un homicidio y fue condenado a seis años y medio de prisión. Según declaró, mantenía un conflicto desde la cárcel con la víctima, el que se potenció cuando ambos salieron en libertad. Un tercer hombre que se encontraba en la escena del crimen también fue baleado, pero finalmente sobrevivió.

El asesinato de un hombre de 43 años fue aclarado en los últimos días, cuando el juez Marcelo Souto resolvió la condena del responsable a seis años y nueve meses de prisión. El homicida, al ver que las pruebas recabadas por el Departamento de Homicidios lo incriminaban, decidió admitir los hechos y declinar ir a juicio.

El joven de 25 años, responsable de haber matado a este hombre y herir al otro que lo acompañaba, fue investigado por la Fiscalía de Homicidios de 4to Turno, encabezada por Andrea Naupp.

El homicidio ocurrió el pasado 1° de marzo durante horas de la noche. Sobre las 22:00, cámaras ubicadas en la calle Oyarvide, en Flor de Maroñas, capturaron al agresor (conocido en la zona como "Keko"), saliendo de una vivienda y dirigiéndose hacia la intersección de esa calle con Santo Tomé. Su objetivo era claro: asesinar al hombre con quien mantenía un conflicto desde su pasaje por la cárcel (donde había estado recluido por un delito de violencia privada).

Además, según pudieron reconstruir los investigadores, ambos eran consumidores y buscaban asentarse como vendedores de droga en la zona, por lo que sus problemas continuaron recrudeciéndose cuando salieron en libertad.

Los disparos efectuados por Keko ingresaron por la espalda de la víctima —su principal objetivo—, causando su muerte en el lugar. El cuerpo fue encontrado tendido en la calle por la Policía, que concurrió tras un llamado de alerta por parte de los vecinos.

A una cuadra de allí, otro hombre de 49 años (que al momento del ataque caminaba junto a la víctima) fue encontrado con una herida de bala en el hombro, por lo que fue trasladado a la policlínica de Malinas. Finalmente, consiguió sobrevivir.

Las cámaras de la zona fueron claves para reconstruir el camino de Keko, quien luego del asesinato retornó a la misma vivienda de la que había salido. En un allanamiento a este lugar, se encontraron las prendas utilizadas por él al momento del ataque, así como un cartucho calibre 38. Pero esa no era la casa del delincuente, aunque el dueño brindó información útil para ubicarlo, ya que vivía a pocas cuadras de allí. Una tarea de vigilancia en el barrio permitió que el personal de Homicidios consiguiera su detención.

Finalmente, fue condenado a seis años y nueve meses de penitenciaría por los delitos de homicidio, tenencia de arma de fuego en lugar público sin la debida autorización y porte de arma por reincidente. Durante la audiencia judicial, su defensa solicitó que no se lo envíe a la Unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el ex Comcar, ya que considera que allí "correrían riesgo su vida e integridad física". En su lugar, pidió ir a la cárcel de Punta de Rieles.

El juez, que no tiene la competencia de resolver el establecimiento carcelario al que será derivado el delincuente, comunicó la solicitud al INR, que se encargará de recluirlo donde considere oportuno.

Episodio similar por conflicto narco en Maldonado

La Policía de Maldonado investiga un episodio similar ocurrido en las últimas horas en la intersección de las calles Cuchilla del Cuareim y Cerro Pororó, en el barrio Cerro Pelado. A las 22 horas de este domingo, ocurrió un ataque a tiros en el que fue asesinado un hombre, del que todavía no fue informada su edad.

En el lugar también fue encontrado otro, de 37 años, que fue trasladado a un hospital local con un balazo en el pecho, aunque todavía estaba consciente y continúa con vida.

Allí se encontraron 13 casquillos de arma de fuego. Se presume que el ataque estuvo vinculado con el narcotráfico, y que estuvo dirigido hacia quien manejaba varias bocas de droga de la zona.