Hombre fue asesinado a balazos en Flor de Maroñas: encontraron el cuerpo tendido en la calle

Un hombre fue asesinado a balazos este domingo por la noche en el barrio Flor de Maroñas, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado. El ataque tuvo lugar entre las calles Santo Tomé y Oyarvide.

La Policía llegó a la zona tras recibir un llamado en el que se alertaba que había una persona herida en la calle. Cuando llegaron al lugar, los funcionarios se encontraron con un hombre tendido en el suelo, sin signos vitales. El fallecimiento fue confirmado por el personal médico de emergencia que concurrió a la escena.

Cerca de la zona del delito los policías encontraron a un hombre de 49 años con una herida de arma de fuego en el hombro. El herido, que posee antecedentes penales, fue trasladado a una policlínica de la zona.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El hombre explicó a la Policía que estaba caminando junto al fallecido cuando una moto se le acercó por detrás, efectuando varios disparos. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios.

Ataque a efectivos de la Guardia Republicana

El domingo por la noche dos funcionarios de la Guardia Republicana resultaron heridos mientras participaban de un patrullaje preventivo en el barrio Malvín Norte. Los efectivos estaban caminando por la calle Espronceda, en las inmediaciones de la Calle 4, cuando un vehículo no acató una señal de alto y comenzó a acelerar.

En determinado momento de la fuga el vehículo dobló una esquina, embistiendo a un efectivo que cayó al pavimento. También, en ese contexto, una funcionaria policial fue alcanzada por una piedra a la altura del cráneo, cerca de la oreja izquierda.

El vehículo terminó huyendo hacia la esquina de Boix y Merino. Según informó el Ministerio del Interior, se solicitó apoyo y el cierre de la zona, y, minutos después, el vehículo fue ubicado en la intersección de Boix y Merino con Calle 2.

Los policías verificaron el número de chasis y constataron que el vehículo había sido denunciado como robado desde las 18:00 del domingo, en la zona de Rivas y José Battle Ordóñez, en Sayago. El vehículo fue retirado para las pericias correspondientes por parte de Policía Científica.

Los dos policías heridos fueron trasladados al Hospital Policial. La mujer presentó un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, mientras que el hombre sufrió una fractura en la mano y permanece internado a la espera de una intervención quirúrgica.

El momento del ataque

Grave atentado contra policías en Malvín Norte

En las últimas horas se registró un hecho extremadamente preocupante en la zona de Boix y Merino, en el barrio Malvín Norte. Un efectivo policial de la Guardia Republicana que patrullaba fue embestido por un conductor que, lejos de… pic.twitter.com/dx8k2T4Tim — SINDICATO DE LA GUARDIA REPUBLICANA (@UniPolgr) March 2, 2026

Un registro del ataque fue difundido en la red social X por el sindicato de la Guardia Republicana.

"Cuando se embiste o agrede a un policía, se atenta contra el Estado y contra el orden democrático. No puede naturalizarse la violencia dirigida hacia quienes tienen la responsabilidad de cuidar a la población. A esto se suma que, en paralelo, también se registraron incidentes vinculados al clásico, donde hubo intervenciones policiales con funcionarios lesionados, quienes también están siendo asistidos en el Hospital Policial", señalaron desde el sindicato.

"La reiteración de atentados contra policías exige una señal clara. Cada ataque contra un funcionario es un ataque contra toda la sociedad", agregaron.