La IMM destituyó a funcionario que amenazó a su jefa y sancionó a otra por certificados médicos adulterados

La Intendencia de Montevideo (IMM) solicitó formalmente a la Junta Departamental la anuencia para destituir a un funcionario del Servicio de Convivencia Departamental.

La decisión, plasmada en una resolución con fecha del 19 de febrero de 2026, surge tras un sumario administrativo que determinó responsabilidades "gravísimas" en el cumplimiento de sus funciones, incluyendo episodios de violencia laboral y uso indebido de herramientas estatales.

Según el expediente, informó El Observador y confirmó El País al acceder a la resolución, el conflicto escaló el 8 de julio de 2024, cuando el hombre le manifestó a su jefa operativa que estaba en conocimiento de su domicilio particular, un comentario que la comuna consideró sin justificación y enmarcado en un contexto de hostilidad.

La Unidad Sumarios acreditó el "temor" que el funcionario provocaba en su superiora, encuadrando su conducta como "violencia laboral" bajo el Digesto Departamental. Además, se constató que el trabajador utilizó la frecuencia de radio institucional —destinada exclusivamente a temas operativos— para realizar una "denuncia pública" personal, exponiendo a sus compañeros y a la propia institución ante ciudadanos y policías que escuchaban la señal.

El uso de la radio y el daño al prestigio institucional

La investigación interna destacó que el uso del equipo de comunicación para fines ajenos al servicio causó un "claro perjuicio" al funcionamiento del área. En el momento de la transmisión, no solo los inspectores y policías eventuales escucharon las graves acusaciones del hombre, sino también un "sin número de personas" a las que la Intendencia fiscaliza en ese instante, como vendedores ambulantes y dueños de locales. Para la administración, este hecho comprometió severamente el prestigio de la institución y violó el deber de actuar de buena fe y lealtad.

Vista nocturna de la fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Un historial de sanciones y traslados fallidos

La solicitud de destitución no se basa únicamente en el último episodio, sino que suma "profusos antecedentes disciplinarios" que agravan la situación del funcionario. La resolución detalla que la intendencia agotó las vías para mantener el vínculo laboral, disponiendo traslados en régimen de prueba entre 2020 y 2021 para facilitar su inserción en otros ámbitos, los cuales no fueron superados por el trabajador. Ante la reiteración de faltas calificadas como gravísimas y la vulneración de los deberes de obediencia y respeto, la comuna elevará el caso a la Junta Departamental para proceder con el cese definitivo por la causal de omisión.

Funcionaria del Municipio F sancionada

Por otro lado, la intendencia dio por concluido el sumario administrativo contra una funcionaria del Municipio F, tras confirmarse su responsabilidad en la adulteración de certificados médicos. Según la resolución oficial firmada el 19 de febrero de 2026, la trabajadora utilizó estos documentos apócrifos con el objetivo de gozar de días de licencia médica de manera irregular, lo que representó un perjuicio para la administración departamental.

La investigación, que se inició originalmente en enero de 2025, determinó que la mujer incurrió en faltas graves al "cometer intencionalmente actos incompatibles con el buen desempeño de las funciones". Ante la gravedad de los hechos, la administración del intendente de Montevideo Mario Bergara resolvió aplicar una sanción de 95 días de suspensión sin goce de sueldo, considerando como único atenuante que la funcionaria —quien ingresó a la comuna en agosto de 2022— no registraba antecedentes disciplinarios previos.

Fachada de la Intendencia Municipal de Montevideo. Foto: Nicolás Pereyra.

El proceso llevado adelante por la Unidad Sumarios de la Intendencia acreditó que la funcionaria alteró la documentación presentada ante el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional en varias oportunidades. Este accionar fue calificado como la obtención de un "provecho individual ilegítimo". Debido a la presunta naturaleza delictiva de la maniobra, la comuna radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la cual se mantiene bajo vigilancia penal a la espera de resultados.

El Municipio F de Montevideo abarca barrios como Villa Española, Flor de Maroñas, Jardines del Hipódromo, Ituzaingó, Punta de Rieles, Bella Italia, Piedras Blancas, Manga, Bañados de Carrasco, Villa García y zonas industriales aledañas al Camino Maldonado y Rutas 8 y 10.