Los 12 juveniles que irán con Uruguay al Mundial: uno de Nacional y Peñarol es de los clubes que más aportó

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer los 12 juveniles que viajarán para trabajar con la delegación celeste que encabeza el entrenador argentino Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Hay un jugador de Nacional, mientras que Peñarol integra la lista de los clubes que más juveniles dieron a la selección uruguaya con dos. Con ese número también están Defensor Sporting, Montevideo City Torque y Danubio.

También están Deportivo Maldonado, Albion y Racing con un solo citado para acompañar a la selección uruguaya en su participación en la Copa del Mundo en suelo norteamericano.

Los jugadores convocados son: Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Pablo Cardozo (Danubio), Yuri Oyarzo (Racing), Pablo Alcoba (Albion), Julio Daguer (Peñarol), Luciano González (Nacional), Germán Barbas (Peñarol), Alexander Vázquez (Danubio), Facundo Martínez (Montevideo City Torque) y Alan Torterolo (Defensor Sporting).

Estos son los doce juveniles que viajarán para trabajar con la Selección Mayor durante el Mundial ✈️ pic.twitter.com/SbHFnozozy — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 8, 2026

Los dos juveniles que más jugaron en la actual temporada en Primera División fueron Oyarzo y Torterolo, ambos con 17 encuentros. Asimismo, el primero fue importante en la consagración de la Escuelita de Sayago como campeón del Torneo Apertura al convertir dos goles, uno de ellos fue en la resonante victoria 2-1 sobre Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Yuri Oyarzo y el festejo de gol con la camiseta de Racing. Foto: @yuryoyarzoo.

González, por su parte, disputó cuatro encuentros con la camiseta de Nacional (dos por Copa Libertadores y los otros dos por el Torneo Apertura). En tanto que Barbas contó con dos presencias en el Mirasol, mientras que Daguer tiene en su haber un partido como oficial y lo jugó en 2025.

Cabe destacar que Cardozo es el único de los juveniles que viajan con la selección uruguaya a la Copa del Mundo en suelo norteamericano que aún no debutó en la máxima división. El extremo derecho aún aguarda su oportunidad en el primer equipo de Danubio.

El viaje de la selección de Uruguay al Mundial 2026

La selección de Uruguay emprenderá este martes su viaje a Playa del Carmen donde hará base de cara a su participación en el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. El chárter que trasladará a la Celeste saldrá desde la hora 23:00 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El calendario de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.