La medida preventiva que implementará Peñarol para evitar incidentes en la final con Aguada en el Palacio

Este martes por la noche se juega la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Peñarol y Aguada en el Palacio Gastón Guelfi, adónde podrán volver los hinchas aurinegros tras la sanción recibida por los desmanes durante el último clásico en ese escenario: el club recibió una sanción económica, la quita de tres puntos y siete partidos sin su gente.

En ese sentido y según expresó el presidente del club Ignacio Ruglio este lunes, el club tomará recaudos extremos para que no se vuelvan a repetir en la tribuna situaciones que puedan perjudicar al club en la definición que por ahora lidera 1-0, tras su victoria del pasado miércoles en el Antel Arena por 99-82.

"Hemos híper tomado recaudos. Van a haber cámaras que van a estar filmando permanentemente a la gente, de hecho se va a trasmitir en pantalla de circuito interno las caras de la gente, cosa de identificar en el momento si alguien está haciendo algo malo", explicó el titular mirasol.

También que hablarán "con todos los grupos organizados de hinchas", que deberán tener claro que: "Todo el que mañana cometa un exceso en esencia no está queriendo a Peñarol. Nos costó muchísimo llegar a una final del básquetbol, de todas las que hemos llegado es la primera que empezamos ganando. Ahora venimos a casa y el que no entienda que si insulta a un jugador, si tira una botella o si hace algún tipo de desmán, en esencia lo que está mostrando es que no le interesa nada el club".

Ignacio Ruglio en el Palacio Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga

Ruglio señaló que ese es el mensaje que bajarán desde el club en las horas previas, más allá de las acciones concretas como la de las cámaras en tiempo real dentro del Palacio Peñarol. "Cosa de que si alguien ve a alguien haciendo algo mal, al menos pueda colaborar para que eso no pase", argumentó.

En la misma línea, el entrenador del equipo Leandro García Morales también se expresó al respecto con un breve mensaje en sus redes sociales. "Mañana jugamos el último partido del año en el Palacio, ojalá sea con un lleno total!", escribió al inicio y enfatizó: "Por favor respetemos las normas de comportamiento y que sea una fiesta en las tribunas".