Ruglio respaldó la continuidad de Diego Aguirre en Peñarol: “El Consejo Directivo ni siquiera lo llevó a votación”

Diego Aguirre continuará como entrenador de Peñarol luego de una reunión que mantuvo este lunes con el Consejo Directivo aurinegro tras un primer semestre en el que el equipo no cumplió ninguno de sus objetivos deportivos.

Al término del encuentro, el presidente Ignacio Ruglio aseguró que el entrenador recibió el respaldo de la dirigencia y destacó el tono de la reunión. “La conclusión final es que ojalá logremos sacar a Peñarol fortalecido. Que a partir del inicio (reanudación con la quinta fecha) del Intermedio podamos tener el Peñarol que queremos. Un Peñarol que tenga a Diego en su plenitud y al plantel unido, y sobre todo tener a todos los jugadores repuestos físicamente”, señaló.

Ruglio remarcó que el apoyo al entrenador no implicó la ausencia de cuestionamientos. “Creo que fue un gran Consejo Directivo en el que Diego se sintió respaldado por todos. Respaldado no quiere decir no-cuestionado: hubo muchos compañeros que le hicieron cuestionamientos puntuales y concretos, pero logramos generar un ámbito de trabajo para que ojalá al final de año podamos ser campeones todos juntos”.

Entre los temas abordados estuvieron las lesiones, el rendimiento deportivo y la conformación del plantel para el segundo semestre. “Los problemas físicos, las lesiones musculares, por qué no tuvimos un semestre como el que teníamos que tener. Las incorporaciones y las bajas que va a haber, la incorporación de juveniles en el plantel. Lo que tenemos nosotros como directivos es la obligación de intentar que esas cosas no se repitan en el segundo semestre”, afirmó.

Además, reiteró su confianza en el entrenador. “Siempre sobre el entendido de que Diego es el mejor técnico para Peñarol. Lo era cuando las cosas andaban espectaculares y también había que ratificarlo cuando las cosas no estuvieron tan bien. Sobre la base de la autocrítica, de la ayuda y de blindarlo en las cosas que podamos ayudar, tener un segundo semestre mucho mejor que el primero”.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga.

El presidente aurinegro también se refirió a las dificultades que enfrentó el equipo durante la temporada. “No es normal lo que nos pasó a nivel de lesiones óseas este año, no es normal perder a tu jugador estrella cuando el equipo estaba absolutamente acostumbrado a que Leo absorbiera la presión de todo”, sostuvo.

Ruglio reconoció que tras la derrota frente a Central Español hubo dirigentes que entendieron que el ciclo de Aguirre había llegado a su fin e incluso reveló una confesión del propio entrenador. “Algunos compañeros le dijeron que cuando terminó todo esto pensaron que era el final del ciclo. Y Diego dijo: ‘Después del desastre y de lo que pasó con Central Español, con todo el mundo perdiendo el control, tres expulsados, hasta yo pensé que era el final de mi ciclo’”.

Sin embargo, explicó que la postura cambió con el correr de los días. “Después al otro día reflexionás, ves todas las cosas que podés cambiar con él, el porcentaje de puntos, la ilusión que le genera a todos los hinchas de Peñarol, todo lo bueno que nos dio. Pasan las horas, analizás el contexto y estábamos todos seguros de que no era lo mejor un fin de ciclo de Diego así”.

🗣️ Ignacio Ruglio tras el consejo directivo de Peñarol: el respaldo de la directiva y jugadores a Diego Aguirre, el período de pases y su candidatura a la presidencia. pic.twitter.com/ktJ9yF1dET — OVACIÓN (@ovacionuy) June 8, 2026

Finalmente, reveló que hubo dirigentes que manifestaron directamente sus dudas al entrenador, aunque la continuidad nunca llegó a definirse mediante una votación. “Hubo compañeros que directamente le dijeron a Diego en la cara que creían que era un ciclo terminado, pero hoy hablando cara a cara llevó a que el Consejo ni siquiera lo llevara a votación”.

De cara a lo que viene, Ruglio marcó los objetivos para el resto de la temporada: “Peñarol en la segunda parte del año tiene que pelear por el campeonato y estar de nuevo en la Libertadores del año que viene. La ilusión que nos renovó él. Antes de llegar Diego en 2024 Peñarol ni siquiera pasaba de fase; fue él quien vino a hacernos creer que podíamos soñar con la sexta”.