Aguirre tras reunión con Consejo Directivo de Peñarol por su continuidad y el mercado: “Sensación muy buena”

Diego Aguirre acudió a la reunión de este lunes con el Consejo Directivo de Peñarol para hacer un análisis de lo que fue el primer semestre del año del equipo, donde estuvo marcado por quedar afuera de toda competencia internacional de cara a la recta final del 2026. “Una sensación muy buena”, detalló el director técnico de 60 años que va a continuar en su cargo, algo que se preveía.

La Fiera habló en rueda de prensa al salir del Palacio Peñarol y dio algunos aspectos sobre la reunión que mantuvo con los consejeros del club Mirasol. “Tuvimos una reunión donde charlamos de muchas cosas y esperamos que a fin de año sea como todos queremos”, esgrimió.

“Estamos en deuda por cómo comenzamos el año porque no se consiguieron los objetivos. Pero también entendemos que hay que darlo todo para revertir la situación y así terminar de la mejor manera el 2026”, manifestó el entrenador Mirasol.

A la hora de hablar sobre el mercado de pases, comentó lo siguiente: “Se habló de eso y de alguna posible incorporación, lo normal en este periodo”. Asimismo, apuntó que ya tiene “algún nombre en mente”.

Con respecto a los futbolistas con los que cuenta la Fiera, mencionó esto: "Estoy muy conforme con el plantel que tengo, espero poder utilizarlos a todos y que tengan los minutos que se merecen; alguna incorporación va a haber, pero seguro vamos a tener un plantel muy competitivo para la segunda parte del año".

Aguirre ahondó un poco más sobre la reunión que mantuvo con el Consejo Directivo de Peñarol. “La verdad que me sentí muy cómodo, hay una relación de tres años con este Consejo y todos pudimos intercambiar ideas, todos me plantearon algunas preguntas, inquietudes y fueron muy válidas. Era necesaria, yo necesitaba esta reunión y está bueno que sepan lo que pienso y lo que proyecto. Y que también explique algunas cosas que pasaron”, narró.

Por último, aclaró que en todo momento se sintió apoyado por el Consejo Directivo. “Me sentí respaldado, sin dudas. Con cosas que compartían y con cosas que no. Pero fue con muy buen nivel y con educación”, concluyó la Fiera.

Peñarol cerró la primera parte de la temporada 2026 con un triunfo ante Cerro por 1-0 en el Estadio Luis Tróccoli. De esta manera, el Mirasol alcanzó los 36 puntos en la Tabla Anual para terminar a tres unidades del sorprendente líder de la acumunalda, Deportivo Maldonado.

Lo que se le viene

Aguirre dejó en claro lo que piensa de cara a la última recta de la temporada. "Hay que focalizarnos en hacer una buena segunda parte del año, hemos tenido un período con diferentes momentos. Con este que pasó que fue muy malo, pero volver a los triunfos y a luchar por los objetivos", indicó.

El entrenado apuntó que la "pretemporada va a ser acá, en Los Aromos". "La semana que viene ya estaremos ahí en Los Aromos para comenzar a trabajar. Hay un tiempo lindo de trabajo que ya lo vamos a aprovechar", añadió.