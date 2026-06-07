"Yo estoy tranquilo", admitió Aguirre tras el triunfo de Peñarol y previo a la reunión con el Consejo Directivo

"Fue un semestre muy duro, difícil, con muchas adversidades", aseguró Diego Aguirre luego de finalizar la primera parte de la temporada de Peñarol con triunfo por 1-0 ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, gracias al gol de Abel Hernández.

"Lo pagamos caro en resultados, en nunca poder consolidar el equipo. Fue inesperado totalmente y fue durísimo porque la expectativa era muy grande y no pudimos lograr ninguno de los objetivos", añadió el entrenador del Carbonero en conferencia de prensa.

Por su parte, el técnico agregó: "Fue un semestre malo para nosotros, pero con muchas dificultades, saben lo que pasamos y tiene lógica que no hayamos tenido un buen semestre".

Al igual que el resto de los planteles de la Liga AUF Uruguaya, el Carbonero se apronta para el parate producto del Mundial 2026 y en ese sentido, añadió: "Ahora hay que cerrar esto, tenemos una semana de pausa necesaria para que recuperen su normalidad y todos podamos mirar las cosas que pasaron y revertir una primera parte del año que ha sido lejísimos de lo esperado y no se lograron objetivos y no podemos estar para nada contentos, somos los primeros en asumirlo".

De cara a lo que ocurrirá en las próximas horas, donde será recibido por el Consejo Directivo de Peñarol, sentenció: "Yo estoy tranquilo, estamos todos sufriendo el momento y con los jugadores tratando de sacar esto adelante. Vamos a charlar con los directivos y esas reuniones son muy buenas siempre, tenemos una relación de años y podemos estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero siempre se genera buen diálogo y eso va a sumar".

¿Qué habían dicho los dirigentes?

"Va a ser una reunión para analizar todo el semestre, ver cómo está Diego y planificar lo que se viene porque tenemos un parate largo que lo debemos aprovechar muy bien para mejorar en todo sentido", indicaron a Ovación el pasado martes tras el Consejo.

Por su parte, Ignacio Ruglio, presidente del club añadió que será para "er qué cosas hay que corregir a futuro y ojalá lo veamos con ganas porque lo que queremos es que siga en el club y después de ese partido (ante Cerro), empezar a hacer evaluaciones de cómo encarar el segundo semestre y qué lectura se hace de lo que pasó".